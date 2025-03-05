https://ria.ru/20250305/ushakov-2003103453.html

У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков

У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.03.2025

У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков

Предпочтений по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования у России нет, сообщил РИА Новости помощник президента... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:25:00+03:00

2025-03-05T05:25:00+03:00

2025-03-05T05:25:00+03:00

россия

сша

украина

юрий ушаков

сергей лавров

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4efb9419864e217bd990d1e2924fecb4.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предпочтений по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования у России нет, сообщил РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков. "У России предпочтения? Да нет. Американцы сами определятся со своим переговорщиком. И мы также после этого назовем свою кандидатуру или группу лиц, которые будут вести эти переговоры", - ответил Ушаков на вопрос о том, есть ли у российской стороны предпочтения по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования. Ранее он сообщал, что представители России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде условились о создании специальной группы, которая фундаментально займется обсуждением всех нюансов ситуации на Украине. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250305/putin-2003088837.html

https://ria.ru/20250304/ushakov-2003063654.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций