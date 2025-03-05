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У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.03.2025
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05:25 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ushakov-2003103453.html
У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков
У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.03.2025
У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков
Предпочтений по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования у России нет, сообщил РИА Новости помощник президента... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:25:00+03:00
2025-03-05T05:25:00+03:00
россия
сша
украина
юрий ушаков
сергей лавров
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предпочтений по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования у России нет, сообщил РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков. "У России предпочтения? Да нет. Американцы сами определятся со своим переговорщиком. И мы также после этого назовем свою кандидатуру или группу лиц, которые будут вести эти переговоры", - ответил Ушаков на вопрос о том, есть ли у российской стороны предпочтения по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования. Ранее он сообщал, что представители России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде условились о создании специальной группы, которая фундаментально займется обсуждением всех нюансов ситуации на Украине. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250305/putin-2003088837.html
https://ria.ru/20250304/ushakov-2003063654.html
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россия, сша, украина, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
У России нет предпочтений по переговорщикам от США, заявил Ушаков

Ушаков: у России нет предпочтений по кандидатурам переговорщиков от США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предпочтений по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования у России нет, сообщил РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков.
России предпочтения? Да нет. Американцы сами определятся со своим переговорщиком. И мы также после этого назовем свою кандидатуру или группу лиц, которые будут вести эти переговоры", - ответил Ушаков на вопрос о том, есть ли у российской стороны предпочтения по кандидатурам переговорщиков со стороны США для обсуждения украинского урегулирования.
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Ранее он сообщал, что представители России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде условились о создании специальной группы, которая фундаментально займется обсуждением всех нюансов ситуации на Украине.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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Вчера, 20:16
 
РоссияСШАУкраинаЮрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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