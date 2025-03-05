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ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 05.03.2025 (обновлено: 07:07 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/unichtozhenie-2003111658.html
ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025
ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ одним ударом уничтожили опорный пункт противника и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:04:00+03:00
2025-03-05T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей марочко
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ одним ударом уничтожили опорный пункт противника и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. &quot;В результате точного удара ВКС РФ боеприпасом с планируемым модулем полностью уничтожен вскрытый взводный опорный пункт украинских боевиков, расположенный в населенном пункте Кондрашовка&quot;, - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко добавил, что потери противника могут составлять около тридцати военнослужащих. Также было уничтожено ценное оборудование разведки и связи.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html
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россия, харьковская область, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко

Марочко: ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ и около 30 боевиков под Харьковом

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ одним ударом уничтожили опорный пункт противника и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«

"В результате точного удара ВКС РФ боеприпасом с планируемым модулем полностью уничтожен вскрытый взводный опорный пункт украинских боевиков, расположенный в населенном пункте Кондрашовка", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.

Марочко добавил, что потери противника могут составлять около тридцати военнослужащих. Также было уничтожено ценное оборудование разведки и связи.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьАндрей МарочкоВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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