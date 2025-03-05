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ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025
ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ одним ударом уничтожили опорный пункт противника и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:04:00+03:00
2025-03-05T07:04:00+03:00
2025-03-05T07:07:00+03:00
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ одним ударом уничтожили опорный пункт противника и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате точного удара ВКС РФ боеприпасом с планируемым модулем полностью уничтожен вскрытый взводный опорный пункт украинских боевиков, расположенный в населенном пункте Кондрашовка", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко добавил, что потери противника могут составлять около тридцати военнослужащих. Также было уничтожено ценное оборудование разведки и связи.
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россия, харьковская область, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВКС одним ударом уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом, заявил Марочко
Марочко: ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ и около 30 боевиков под Харьковом