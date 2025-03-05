https://ria.ru/20250305/svo-2003310180.html
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью - РИА Новости, 05.03.2025
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью
Российские войска группировки "Восток" вошли на окраины села Вольное Поле на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:45:00+03:00
2025-03-05T23:45:00+03:00
2025-03-05T23:45:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Российские войска группировки "Восток" вошли на окраины села Вольное Поле на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Вольное Поле находится рядом с селом Привольное, которое ранее было освобождено подразделениями российской группировки войск "Восток". Оба села находятся на западе ДНР. "Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои", - сказал Рогов. По его словам, Вольное Поле находится примерно в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины. "Бои уже также идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорники боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250304/rogov-2002981194.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью
Рогов сообщил о начале боев за село Вольное Поле близ Днепропетровской области