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Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/svo-2003310180.html
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью - РИА Новости, 05.03.2025
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью
Российские войска группировки "Восток" вошли на окраины села Вольное Поле на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:45:00+03:00
2025-03-05T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Российские войска группировки "Восток" вошли на окраины села Вольное Поле на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Вольное Поле находится рядом с селом Привольное, которое ранее было освобождено подразделениями российской группировки войск "Восток". Оба села находятся на западе ДНР. "Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои", - сказал Рогов. По его словам, Вольное Поле находится примерно в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины. "Бои уже также идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорники боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250304/rogov-2002981194.html
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днепропетровская область
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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью

Рогов сообщил о начале боев за село Вольное Поле близ Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Российские войска группировки "Восток" вошли на окраины села Вольное Поле на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Вольное Поле находится рядом с селом Привольное, которое ранее было освобождено подразделениями российской группировки войск "Восток". Оба села находятся на западе ДНР.
Боевая работа артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области
4 марта, 14:51
"Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои", - сказал Рогов.
По его словам, Вольное Поле находится примерно в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.
"Бои уже также идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорники боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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