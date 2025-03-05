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Генпрокуратура Румынии сообщила об обысках по делу Джорджеску - РИА Новости, 05.03.2025
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13:06 05.03.2025 (обновлено: 14:35 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003182465.html
Генпрокуратура Румынии сообщила об обысках по делу Джорджеску
Генпрокуратура Румынии сообщила об обысках по делу Джорджеску - РИА Новости, 05.03.2025
Генпрокуратура Румынии сообщила об обысках по делу Джорджеску
Правоохранительные органы Румынии проводят обыски в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании политика Кэлина Джорджеску,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:06:00+03:00
2025-03-05T14:35:00+03:00
румыния
президентские выборы в румынии — 2024
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КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы Румынии проводят обыски в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании политика Кэлина Джорджеску, баллотировавшегося в прошлом году на пост президента, сообщила Генпрокуратура страны.&quot;Сообщаем о начатом расследовании по делам о подкупе избирателей, отмывании денег, компьютерном мошенничестве и пропаганде идеологий экстремистского толка. Обыски в среду проходят в уездах Арджеш и Вылча. Расследование касается финансирования избирательной кампании Джорджеску с признаками противоправных действий&quot;, — указано в распространенном для СМИ сообщении ведомства.Обыски проходят в частных компаниях, следователи изучают финансовые транзакции и банковские счета.Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.Румынские СМИ сообщают, что обыски проходят накануне подачи документов Джорджеску в ЦИК, который 7 марта планирует выдвинуться в президенты при поддержке парламентских партий AUR и POT.В ноябре 2024 года лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.Победитель первого тура опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Как сообщали накануне в Службе внешней разведки России, за решением прокуратуры Румынии обвинить Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы государства стоит Евросоюз. По информации спецслужбы, в Брюсселе крайне обеспокоены возможным приходом к власти в странах объединения несистемных консервативных политиков — сторонников президента США Дональда Трампа. В СВР добавили, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ограничить доступ Бухареста к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в избирательной кампании.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html
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румыния, президентские выборы в румынии — 2024, кэлин джеорджеску, нато, россия, сша, в мире
Румыния, Президентские выборы в Румынии — 2024, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Россия, США, В мире
Генпрокуратура Румынии сообщила об обысках по делу Джорджеску

ГП Румынии сообщила об обысках по делу о предвыборной кампании Джорджеску

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы Румынии проводят обыски в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании политика Кэлина Джорджеску, баллотировавшегося в прошлом году на пост президента, сообщила Генпрокуратура страны.
«

"Сообщаем о начатом расследовании по делам о подкупе избирателей, отмывании денег, компьютерном мошенничестве и пропаганде идеологий экстремистского толка. Обыски в среду проходят в уездах Арджеш и Вылча. Расследование касается финансирования избирательной кампании Джорджеску с признаками противоправных действий", — указано в распространенном для СМИ сообщении ведомства.

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Обыски проходят в частных компаниях, следователи изучают финансовые транзакции и банковские счета.
Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Румынские СМИ сообщают, что обыски проходят накануне подачи документов Джорджеску в ЦИК, который 7 марта планирует выдвинуться в президенты при поддержке парламентских партий AUR и POT.
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В ноябре 2024 года лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.
Победитель первого тура опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Как сообщали накануне в Службе внешней разведки России, за решением прокуратуры Румынии обвинить Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура выборов главы государства стоит Евросоюз. По информации спецслужбы, в Брюсселе крайне обеспокоены возможным приходом к власти в странах объединения несистемных консервативных политиков — сторонников президента США Дональда Трампа. В СВР добавили, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ограничить доступ Бухареста к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в избирательной кампании.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
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