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Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий - РИА Новости, 05.03.2025
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16:57 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/putin-2003246727.html
Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий
Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мониторинг состояния системообразующих предприятий России очень важен. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:57:00+03:00
2025-03-05T16:57:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
александр новак
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мониторинг состояния системообразующих предприятий России очень важен. "Мы в конце года и в таком составе и с представителями бизнеса обсуждали вопросы, связанные с тем, что в экономике происходит, связанные с доступностью кредитов, и договорились обратить особое внимание на поддержку отдельных и проектов, и отраслей, и предприятий. В этой связи очень важен мониторинг состояния системообразующих компаний", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Он попросил вице-премьера РФ Александра Новака держать под постоянным контролем данную тему.
https://ria.ru/20250305/putin-2003204814.html
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экономика, россия, владимир путин, александр новак
Экономика, Россия, Владимир Путин, Александр Новак
Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий

Путин напомнил, как важно мониторить состояние системообразующих предприятий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мониторинг состояния системообразующих предприятий России очень важен.
"Мы в конце года и в таком составе и с представителями бизнеса обсуждали вопросы, связанные с тем, что в экономике происходит, связанные с доступностью кредитов, и договорились обратить особое внимание на поддержку отдельных и проектов, и отраслей, и предприятий. В этой связи очень важен мониторинг состояния системообразующих компаний", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Он попросил вице-премьера РФ Александра Новака держать под постоянным контролем данную тему.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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