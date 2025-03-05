https://ria.ru/20250305/putin-2003246727.html

Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий

Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал мониторить состояние системообразующих предприятий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мониторинг состояния системообразующих предприятий России очень важен. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:57:00+03:00

2025-03-05T16:57:00+03:00

2025-03-05T16:57:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

александр новак

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мониторинг состояния системообразующих предприятий России очень важен. "Мы в конце года и в таком составе и с представителями бизнеса обсуждали вопросы, связанные с тем, что в экономике происходит, связанные с доступностью кредитов, и договорились обратить особое внимание на поддержку отдельных и проектов, и отраслей, и предприятий. В этой связи очень важен мониторинг состояния системообразующих компаний", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Он попросил вице-премьера РФ Александра Новака держать под постоянным контролем данную тему.

https://ria.ru/20250305/putin-2003204814.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, александр новак