Путин заявил о снижении уровня подростковой преступности
Путин на коллегии МВД заявил о снижении уровня подростковой преступности
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подростковая преступность в РФ снижается, заявил президент России Владимир Путин.
"Сокращается уровень подростковой преступности. За последние 10 лет этот показатель снизился более, чем вдвое", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
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