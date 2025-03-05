https://ria.ru/20250305/putin-2003201372.html

Путин заявил о снижении уровня подростковой преступности

Путин заявил о снижении уровня подростковой преступности - РИА Новости, 05.03.2025

Путин заявил о снижении уровня подростковой преступности

Подростковая преступность в РФ снижается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:18:00+03:00

2025-03-05T14:18:00+03:00

2025-03-05T14:54:00+03:00

россия

владимир путин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003208611_0:158:3085:1893_1920x0_80_0_0_08d3dcf672f9ff5a5569a59187dc96ff.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подростковая преступность в РФ снижается, заявил президент России Владимир Путин. "Сокращается уровень подростковой преступности. За последние 10 лет этот показатель снизился более, чем вдвое", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.

https://ria.ru/20241015/sk-1978197921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, происшествия