https://ria.ru/20250305/putin-2003172016.html

Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области

Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области - РИА Новости, 05.03.2025

Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области

Президент России Владимир Путин рассматривал разные кандидатуры на должность врио губернатора Новгородской области и пришел к выводу, что кандидатура Александра РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:28:00+03:00

2025-03-05T12:28:00+03:00

2025-03-05T12:28:00+03:00

политика

россия

новгородская область

александра дронова

владимир путин

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассматривал разные кандидатуры на должность врио губернатора Новгородской области и пришел к выводу, что кандидатура Александра Дронова наилучшим образом соответствует критериям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области Александра Дронова, который после отставки Андрея Никитина в феврале этого года исполнял обязанности главы региона. "Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе", - сказал Песков. Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России.

https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html

https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html

россия

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, новгородская область, александра дронова, владимир путин, андрей никитин (политик)