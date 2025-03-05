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Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области - РИА Новости, 05.03.2025
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12:28 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/putin-2003172016.html
Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области
Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области - РИА Новости, 05.03.2025
Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области
Президент России Владимир Путин рассматривал разные кандидатуры на должность врио губернатора Новгородской области и пришел к выводу, что кандидатура Александра РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:28:00+03:00
2025-03-05T12:28:00+03:00
политика
россия
новгородская область
александра дронова
владимир путин
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассматривал разные кандидатуры на должность врио губернатора Новгородской области и пришел к выводу, что кандидатура Александра Дронова наилучшим образом соответствует критериям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области Александра Дронова, который после отставки Андрея Никитина в феврале этого года исполнял обязанности главы региона. "Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе", - сказал Песков. Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России.
https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html
https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html
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политика, россия, новгородская область, александра дронова, владимир путин, андрей никитин (политик)
Политика, Россия, Новгородская область, Александра Дронова, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области

Песков: Путин рассматривал разные кандидатуры на пост главы Новгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассматривал разные кандидатуры на должность врио губернатора Новгородской области и пришел к выводу, что кандидатура Александра Дронова наилучшим образом соответствует критериям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области Александра Дронова, который после отставки Андрея Никитина в феврале этого года исполнял обязанности главы региона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе", - сказал Песков.
Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России.
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7 февраля, 19:47
 
ПолитикаРоссияНовгородская областьАлександра ДроноваВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
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