https://ria.ru/20250305/peterburg-2003164353.html
В Петербурге после ранения женщины на Кронверкском проспекте возбудили дело
В Петербурге после ранения женщины на Кронверкском проспекте возбудили дело - РИА Новости, 05.03.2025
В Петербурге после ранения женщины на Кронверкском проспекте возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после ранения женщины на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, предварительно установлено, что стрелял мужчина из ревности, после РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:54:00+03:00
2025-03-05T11:54:00+03:00
2025-03-05T11:54:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ранения женщины на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, предварительно установлено, что стрелял мужчина из ревности, после чего, предположительно, покончил с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следственным отделом по Петроградскому району Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, вечером 4 марта на Кронверкском проспекте злоумышленник несколько раз выстрелил в свою знакомую, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, а мужчина скрылся на принадлежащем ему автомобиле. "Позднее его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в автомобиле на Малом проспекте Васильевского острова. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью", - сообщает ГСУ СК. Ранее региональный главк МВД сообщал, что, предварительно, 53-летний уроженец Псковской области, проживавший в Василеостровском районе Петербурга, состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность.
https://ria.ru/20250304/orsk-2002986450.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, васильевский остров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Васильевский остров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге после ранения женщины на Кронверкском проспекте возбудили дело
СК возбудил дело после ранения женщины на Кронверкском проспекте в Петербурге