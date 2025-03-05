https://ria.ru/20250305/peterburg-2003164353.html

В Петербурге после ранения женщины на Кронверкском проспекте возбудили дело

В Петербурге после ранения женщины на Кронверкском проспекте возбудили дело - РИА Новости, 05.03.2025

В Петербурге после ранения женщины на Кронверкском проспекте возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после ранения женщины на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, предварительно установлено, что стрелял мужчина из ревности, после РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:54:00+03:00

2025-03-05T11:54:00+03:00

2025-03-05T11:54:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

васильевский остров

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ранения женщины на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, предварительно установлено, что стрелял мужчина из ревности, после чего, предположительно, покончил с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следственным отделом по Петроградскому району Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, вечером 4 марта на Кронверкском проспекте злоумышленник несколько раз выстрелил в свою знакомую, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, а мужчина скрылся на принадлежащем ему автомобиле. "Позднее его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в автомобиле на Малом проспекте Васильевского острова. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью", - сообщает ГСУ СК. Ранее региональный главк МВД сообщал, что, предварительно, 53-летний уроженец Псковской области, проживавший в Василеостровском районе Петербурга, состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность.

https://ria.ru/20250304/orsk-2002986450.html

https://ria.ru/20250302/peterburg-2002553962.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, россия, васильевский остров, следственный комитет россии (ск рф)