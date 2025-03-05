Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 05.03.2025 (обновлено: 10:22 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peterburg-2003092405.html
Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой
Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой - РИА Новости, 05.03.2025
Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой
Мужчина, предположительно, из ревности выстрелил в возлюбленную в Петербурге, а затем покончил с собой, сообщается на сайте ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:04:00+03:00
2025-03-05T10:22:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003141830_2:0:841:472_1920x0_80_0_0_8c37509a338835e2cf3f3bda216907ea.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина, предположительно, из ревности выстрелил в возлюбленную в Петербурге, а затем покончил с собой, сообщается на сайте ГУ МВД по городу и Ленобласти. Ранее региональный главк МВД сообщал, что полиция разыскивает злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге возле главного корпуса университета ИТМО на Кронверкском проспекте. "...Полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем тело подозреваемого злоумышленника... Предварительно, мужчина свел счеты с жизнью. 53-летний злоумышленник, уроженец Псковской области, проживающий в Василеостровском районе Петербурга, ранее состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность", - говорится в сообщении. Отмечается, что 38-летняя потерпевшая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html
санкт-петербург
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003141830_107:0:736:472_1920x0_80_0_0_b3d49ed11d23082d8a07e8b91336adc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, псковская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Псковская область
Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой

Мужчину, стрелявшего у ИТМО в Петербурге в возлюбленную, нашли мертвым

© Петербургская полиция/TelegramМужчина выстрелил в возлюбленную на Кронверкском проспекте в Петербурге. 4 марта 2025
Мужчина выстрелил в возлюбленную на Кронверкском проспекте в Петербурге. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Петербургская полиция/Telegram
Мужчина выстрелил в возлюбленную на Кронверкском проспекте в Петербурге. 4 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина, предположительно, из ревности выстрелил в возлюбленную в Петербурге, а затем покончил с собой, сообщается на сайте ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Ранее региональный главк МВД сообщал, что полиция разыскивает злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге возле главного корпуса университета ИТМО на Кронверкском проспекте.
"...Полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем тело подозреваемого злоумышленника... Предварительно, мужчина свел счеты с жизнью. 53-летний злоумышленник, уроженец Псковской области, проживающий в Василеостровском районе Петербурга, ранее состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 38-летняя потерпевшая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пулевое отверстие в окне квартиры в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно
6 января, 17:21
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПсковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала