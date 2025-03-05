https://ria.ru/20250305/peterburg-2003092405.html

Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой

Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой - РИА Новости, 05.03.2025

Стрелявший в Петербурге в возлюбленную мужчина покончил с собой

Мужчина, предположительно, из ревности выстрелил в возлюбленную в Петербурге, а затем покончил с собой, сообщается на сайте ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:04:00+03:00

2025-03-05T03:04:00+03:00

2025-03-05T10:22:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

псковская область

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина, предположительно, из ревности выстрелил в возлюбленную в Петербурге, а затем покончил с собой, сообщается на сайте ГУ МВД по городу и Ленобласти. Ранее региональный главк МВД сообщал, что полиция разыскивает злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге возле главного корпуса университета ИТМО на Кронверкском проспекте. "...Полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем тело подозреваемого злоумышленника... Предварительно, мужчина свел счеты с жизнью. 53-летний злоумышленник, уроженец Псковской области, проживающий в Василеостровском районе Петербурга, ранее состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность", - говорится в сообщении. Отмечается, что 38-летняя потерпевшая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, псковская область