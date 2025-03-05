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В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 05.03.2025 (обновлено: 11:17 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/pavlograd-2003152162.html
В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв
В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025
В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области на Украине в районе завода, где производят баллистические ракеты и ракеты для РСЗО, хранятся боеприпасы,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:08:00+03:00
2025-03-05T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
павлоград
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области на Украине в районе завода, где производят баллистические ракеты и ракеты для РСЗО, хранятся боеприпасы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о сильном взрыве в направлении Павлоградского механического завода. Завод занимается производством твердотопливных баллистических ракет и ракет для РСЗО. Также он является складом для боеприпасов. На заводе производятся запчасти для БПЛА и осуществляется сборка беспилотников. Завод имеет подземные цеха и склады, построенные еще в СССР", - сказал Лебедев.По его словам, еще один удар пришелся по району складов Павлоградского химического завода, где фиксируется расположение военной части нацгвардии Украины. После взрыва к месту прибыли МЧС и скорая помощь.Кроме того, как сообщает Лебедев, взрыв был зафиксирован в направлении пригорода Сосновки Днепропетровской области, где находятся формирования подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154667.html
https://ria.ru/20250305/vzryv-2003151849.html
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павлоград, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Вооруженные силы Украины
В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв

В районе завода в Павлограде, где производят ракеты для ВСУ, прогремел взрыв

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Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области на Украине в районе завода, где производят баллистические ракеты и ракеты для РСЗО, хранятся боеприпасы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сообщают о сильном взрыве в направлении Павлоградского механического завода. Завод занимается производством твердотопливных баллистических ракет и ракет для РСЗО. Также он является складом для боеприпасов. На заводе производятся запчасти для БПЛА и осуществляется сборка беспилотников. Завод имеет подземные цеха и склады, построенные еще в СССР", - сказал Лебедев.
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По его словам, еще один удар пришелся по району складов Павлоградского химического завода, где фиксируется расположение военной части нацгвардии Украины. После взрыва к месту прибыли МЧС и скорая помощь.
Кроме того, как сообщает Лебедев, взрыв был зафиксирован в направлении пригорода Сосновки Днепропетровской области, где находятся формирования подразделений ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеПавлоградВооруженные силы Украины
 
 
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