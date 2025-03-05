https://ria.ru/20250305/pavlograd-2003152162.html

В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв

В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025

В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области на Украине в районе завода, где производят баллистические ракеты и ракеты для РСЗО, хранятся боеприпасы,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:08:00+03:00

2025-03-05T11:08:00+03:00

2025-03-05T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

павлоград

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области на Украине в районе завода, где производят баллистические ракеты и ракеты для РСЗО, хранятся боеприпасы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о сильном взрыве в направлении Павлоградского механического завода. Завод занимается производством твердотопливных баллистических ракет и ракет для РСЗО. Также он является складом для боеприпасов. На заводе производятся запчасти для БПЛА и осуществляется сборка беспилотников. Завод имеет подземные цеха и склады, построенные еще в СССР", - сказал Лебедев.По его словам, еще один удар пришелся по району складов Павлоградского химического завода, где фиксируется расположение военной части нацгвардии Украины. После взрыва к месту прибыли МЧС и скорая помощь.Кроме того, как сообщает Лебедев, взрыв был зафиксирован в направлении пригорода Сосновки Днепропетровской области, где находятся формирования подразделений ВСУ.

https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154667.html

https://ria.ru/20250305/vzryv-2003151849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

павлоград, вооруженные силы украины