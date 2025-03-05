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В Павлограде повреждены два промышленных предприятия
В Павлограде повреждены два промышленных предприятия - РИА Новости, 05.03.2025
В Павлограде повреждены два промышленных предприятия
Два промышленных предприятия повреждены в Павлограде Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в среду глава областной военной администрации... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:06:00+03:00
2025-03-05T09:06:00+03:00
2025-03-05T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Два промышленных предприятия повреждены в Павлограде Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак. Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги. "Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Он уточнил, что возгорание уже ликвидировано.
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павлоград, днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Павлограде повреждены два промышленных предприятия
В Павлограде после взрывов повреждены два промышленных предприятия