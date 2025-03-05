https://ria.ru/20250305/oon-2003296541.html

ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ

ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ - РИА Новости, 05.03.2025

ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ

ООН поддерживает одобренный Лигой арабских государств (ЛАГ) план по восстановлению сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 05.03.2025

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2025-03-05T20:52:00+03:00

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ООН, 5 мар - РИА Новости. ООН поддерживает одобренный Лигой арабских государств (ЛАГ) план по восстановлению сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. План также предусматривает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. "Мы поддерживаем это предложение", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250304/lag-2003082748.html

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каир (город)

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в мире, египет, каир (город), стефан дюжаррик, абдель фаттах ас-сиси, оон, лига арабских государств, палестина, сектор газа