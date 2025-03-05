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ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ - РИА Новости, 05.03.2025
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20:52 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/oon-2003296541.html
ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ
ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ - РИА Новости, 05.03.2025
ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ
ООН поддерживает одобренный Лигой арабских государств (ЛАГ) план по восстановлению сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:52:00+03:00
2025-03-05T20:52:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
стефан дюжаррик
абдель фаттах ас-сиси
оон
лига арабских государств
палестина
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ООН, 5 мар - РИА Новости. ООН поддерживает одобренный Лигой арабских государств (ЛАГ) план по восстановлению сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. План также предусматривает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. "Мы поддерживаем это предложение", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250304/lag-2003082748.html
египет
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в мире, египет, каир (город), стефан дюжаррик, абдель фаттах ас-сиси, оон, лига арабских государств, палестина, сектор газа
В мире, Египет, Каир (город), Стефан Дюжаррик, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, Лига арабских государств, Палестина, Сектор Газа
ООН поддержала план по восстановлению Газы, одобренный ЛАГ

ООН поддержала одобренный ЛАГ план Египта по восстановлению Газы

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
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ООН, 5 мар - РИА Новости. ООН поддерживает одобренный Лигой арабских государств (ЛАГ) план по восстановлению сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. План также предусматривает строительство международного аэропорта и торгового порта в палестинском анклаве, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.
"Мы поддерживаем это предложение", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
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В миреЕгипетКаир (город)Стефан ДюжаррикАбдель Фаттах ас-СисиООНЛига арабских государствПалестинаСектор Газа
 
 
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