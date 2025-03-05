https://ria.ru/20250305/oge-2003182897.html

Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ

Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ - РИА Новости, 05.03.2025

Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ

Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в 12 регионах России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:09:00+03:00

2025-03-05T13:09:00+03:00

2025-03-05T13:15:00+03:00

россия

госдума рф

основной государственный экзамен (огэ)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в 12 регионах России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Мы надеемся, что профильный комитет на 18 марта законопроект вынесет", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, основной государственный экзамен (огэ), общество