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Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ - РИА Новости, 05.03.2025
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13:09 05.03.2025 (обновлено: 13:15 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/oge-2003182897.html
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ - РИА Новости, 05.03.2025
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в 12 регионах России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:09:00+03:00
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россия
госдума рф
основной государственный экзамен (огэ)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в 12 регионах России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Мы надеемся, что профильный комитет на 18 марта законопроект вынесет", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
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россия, госдума рф, основной государственный экзамен (огэ), общество
Россия, Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Общество
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ

ГД 18 марта рассмотрит в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ по двум предметам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в 12 регионах России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Мы надеемся, что профильный комитет на 18 марта законопроект вынесет", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
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РоссияГосдума РФОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Общество
 
 
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