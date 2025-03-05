https://ria.ru/20250305/oge-2003182897.html
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ - РИА Новости, 05.03.2025
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в 12 регионах России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:09:00+03:00
2025-03-05T13:09:00+03:00
2025-03-05T13:15:00+03:00
россия
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в 12 регионах России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Мы надеемся, что профильный комитет на 18 марта законопроект вынесет", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, основной государственный экзамен (огэ), общество
Россия, Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Общество
Госдума может 18 марта рассмотреть в третьем чтении проект об ОГЭ
ГД 18 марта рассмотрит в третьем чтении проект о сдаче ОГЭ по двум предметам