https://ria.ru/20250305/msb-2003170019.html

Более 334 млрд руб привлек МСБ в сфере науки и производства по господдержке

Более 334 млрд руб привлек МСБ в сфере науки и производства по господдержке - РИА Новости, 05.03.2025

Более 334 млрд руб привлек МСБ в сфере науки и производства по господдержке

Более 14,6 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:25:00+03:00

2025-03-05T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 14,6 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в 2024 году в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, общий объем их поддержки достиг почти 334,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Развитие отраслей экономики предложения — одна из стратегических целей, стоящих перед Корпорацией МСП до 2030 года. Промышленность и наука являются драйверами для других сфер, поэтому их развитие находится в числе приоритетов. При этом именно малый и средний бизнес демонстрирует максимальную адаптивность, необходимую сегодня для выполнения государственных задач. По итогам 2024 года обрабатывающие производства и научно-техническая деятельность вошли в топ отраслей по общим объемам финансовой поддержки в рамках НГС", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что около 253 миллиардов рублей пришлось на малый и средний бизнес в сфере обрабатывающих производств, 81,5 миллиарда рублей — в научно-технической деятельности. "При этом количество получателей поддержки за год увеличилось в 1,6 и 1,7 раза соответственно, превысив в общей сложности 14,6 тысячи МСП", — сказал генеральный директор Корпорации МСП. В сфере обрабатывающих производств регионами-лидерами по приросту числа МСП-получателей поддержки стали Республика Адыгея (рост в 4,3 раза), Калмыкия (в 4 раза), Магаданская область (в 4 раза), Республика Ингушетия (в 3,5 раза), Курская область (в 3,3 раза). В новых регионах господдержку в рамках Национальной гарантийной системы получили 66 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности: 25 – в ЛНР, 23 – в Запорожской области, 14 – в ДНР и 4 – в Херсонской области. Регионами-лидерами по объемам поддержки МСП в сфере обрабатывающих производств в 2024 году стали Москва (42,7 миллиарда рублей), Московская область и Санкт-Петербург (19,9 и 14,4 миллиарда рублей соответственно), а также Свердловская (12,5 миллиарда рублей) и Новосибирская (8,19 миллиарда рублей) области. В сфере научно-технической деятельности по приросту МСП-получателей поддержки среди регионов лидируют Калининградская (в 14,5 раз), Мурманская (в 13,5 раз), Амурская (рост в 13 раз), Вологодская (в 11 раз) и Брянская (в 8 раз) области. Список регионов по объемам поддержки МСП в сфере научно-технической деятельности в 2024 году возглавили Свердловская область (17,7 миллиарда рублей), Москва (15,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (13,2 миллиарда рублей), Алтайский край (8,31 миллиарда рублей), Ростовская область (3,68 миллиарда рублей). В Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств, когда нет или недостаточно собственного залога.

https://ria.ru/20250304/goskompanii-2002897616.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, мсп банк, москва, санкт-петербург, республика адыгея