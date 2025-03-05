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Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.03.2025
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15:42 05.03.2025 (обновлено: 15:52 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mishustin-2003232669.html
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.03.2025
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин
Запад, введя санкции в цветочном секторе, безуспешно пытался лишить россиянок цветов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с сотрудницами... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:42:00+03:00
2025-03-05T15:52:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, безуспешно пытался лишить россиянок цветов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки"."Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — подчеркнул он. По словам главы правительства, сначала ограничения немного шокировали цветоводов, так как они делали большие закупки.Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, вступившего в силу в июне 2022 года. Тогда же под ограничениями оказались и некоторые срезанные цветы, в том числе розы.Но, как отметил Мишустин, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри России."Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул он.По информации правительства, по итогам 2024 года производство цветов в России выросло на три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.Российский премьер выразил уверенность, что мужчины должны обязательно дарить цветы женщинам и выбирать при этом те букеты, которые больше нравятся.&quot;Мой отец всегда дарил моей маме цветы. Я с самого детства помню, самые такие воспоминания были, и причем он дарил в основном полевые цветы: &lt;…&gt; незабудки, васильки, ромашки&quot;, — отметил он.При этом Мишустин рассказал, что сам он предпочитает дарить разные виды цветов.Премьер накануне 8 Марта поздравил сотрудниц тепличного комплекса с Международным женским днем. Он признался, что подобрать букет для тех, кто выращивает цветы, было непросто, поэтому участницы встречи получили оригинальные цветочные композиции в корзинах.
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001852946.html
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россия, михаил мишустин, общество, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Правительство РФ
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин

Мишустин: западные санкции не смогли лишить россиянок цветов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс Подосинки - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, безуспешно пытался лишить россиянок цветов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки".
«
"Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — подчеркнул он.
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По словам главы правительства, сначала ограничения немного шокировали цветоводов, так как они делали большие закупки.
Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, вступившего в силу в июне 2022 года. Тогда же под ограничениями оказались и некоторые срезанные цветы, в том числе розы.
Но, как отметил Мишустин, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри России.
«
"Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул он.
По информации правительства, по итогам 2024 года производство цветов в России выросло на три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.
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Российский премьер выразил уверенность, что мужчины должны обязательно дарить цветы женщинам и выбирать при этом те букеты, которые больше нравятся.
«

"Мой отец всегда дарил моей маме цветы. Я с самого детства помню, самые такие воспоминания были, и причем он дарил в основном полевые цветы: <…> незабудки, васильки, ромашки", — отметил он.

При этом Мишустин рассказал, что сам он предпочитает дарить разные виды цветов.
Премьер накануне 8 Марта поздравил сотрудниц тепличного комплекса с Международным женским днем. Он признался, что подобрать букет для тех, кто выращивает цветы, было непросто, поэтому участницы встречи получили оригинальные цветочные композиции в корзинах.
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