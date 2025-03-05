Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин
Мишустин: западные санкции не смогли лишить россиянок цветов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс "Подосинки"
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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, безуспешно пытался лишить россиянок цветов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки".
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"Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — подчеркнул он.
По словам главы правительства, сначала ограничения немного шокировали цветоводов, так как они делали большие закупки.
Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, вступившего в силу в июне 2022 года. Тогда же под ограничениями оказались и некоторые срезанные цветы, в том числе розы.
Но, как отметил Мишустин, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри России.
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"Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул он.
По информации правительства, по итогам 2024 года производство цветов в России выросло на три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.
Российский премьер выразил уверенность, что мужчины должны обязательно дарить цветы женщинам и выбирать при этом те букеты, которые больше нравятся.
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"Мой отец всегда дарил моей маме цветы. Я с самого детства помню, самые такие воспоминания были, и причем он дарил в основном полевые цветы: <…> незабудки, васильки, ромашки", — отметил он.
При этом Мишустин рассказал, что сам он предпочитает дарить разные виды цветов.
Премьер накануне 8 Марта поздравил сотрудниц тепличного комплекса с Международным женским днем. Он признался, что подобрать букет для тех, кто выращивает цветы, было непросто, поэтому участницы встречи получили оригинальные цветочные композиции в корзинах.
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