https://ria.ru/20250305/mishustin-2003232669.html

Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин

Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.03.2025

Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин

Запад, введя санкции в цветочном секторе, безуспешно пытался лишить россиянок цветов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с сотрудницами... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:42:00+03:00

2025-03-05T15:42:00+03:00

2025-03-05T15:52:00+03:00

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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запад, введя санкции в цветочном секторе, безуспешно пытался лишить россиянок цветов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с сотрудницами тепличного комплекса "Подосинки"."Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать", — подчеркнул он. По словам главы правительства, сначала ограничения немного шокировали цветоводов, так как они делали большие закупки.Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур запретили еще пятым пакетом санкций Евросоюза, вступившего в силу в июне 2022 года. Тогда же под ограничениями оказались и некоторые срезанные цветы, в том числе розы.Но, как отметил Мишустин, сложившаяся ситуация позволила нарастить собственное производство внутри России."Мы обязательно будем продолжать поддерживать в том числе и такую отрасль, как цветоводство", — подчеркнул он.По информации правительства, по итогам 2024 года производство цветов в России выросло на три-пять процентов. Годом ранее в организованном секторе произвели 393,5 миллиона срезанных цветов и цветочных бутонов. То есть в прошлом году в стране вырастили уже более 405 миллионов растений. Минсельхоз оценивал долю отечественных производителей на рынке примерно в 25%.Российский премьер выразил уверенность, что мужчины должны обязательно дарить цветы женщинам и выбирать при этом те букеты, которые больше нравятся."Мой отец всегда дарил моей маме цветы. Я с самого детства помню, самые такие воспоминания были, и причем он дарил в основном полевые цветы: <…> незабудки, васильки, ромашки", — отметил он.При этом Мишустин рассказал, что сам он предпочитает дарить разные виды цветов.Премьер накануне 8 Марта поздравил сотрудниц тепличного комплекса с Международным женским днем. Он признался, что подобрать букет для тех, кто выращивает цветы, было непросто, поэтому участницы встречи получили оригинальные цветочные композиции в корзинах.

https://ria.ru/20250227/gosduma-2001852946.html

https://ria.ru/20250305/prazdnik-1848743509.html

https://ria.ru/20200229/1565359696.html

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россия, михаил мишустин, общество, правительство рф