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Дело генерала Оглоблина о получении взятки направили в прокуратуру - РИА Новости, 05.03.2025
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01:59 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003089404.html
Дело генерала Оглоблина о получении взятки направили в прокуратуру
Дело генерала Оглоблина о получении взятки направили в прокуратуру - РИА Новости, 05.03.2025
Дело генерала Оглоблина о получении взятки направили в прокуратуру
Уголовное дело бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина о получении взятки в 12... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:59:00+03:00
2025-03-05T01:59:00+03:00
происшествия
россия
вадим шамарин
халил арсланов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина о получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Довгань. "Мы закончили ознакомление с материалами, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам дела, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны РФ заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. По словам Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Защитник пояснил, что Оглоблин признает лишь факт получения денег, но не согласен с квалификацией следствия, которое разделило дело на два эпизода: первое было возбуждено в отношении самого Оглоблина по статье о получении взятки, в рамках второго было предъявлено обвинение топ-менеджерам завода "Телта" и генералу Шамарину. Осенью он признал вину в получении от топов "Телты" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него направлено в Московский гарнизонный военный суд.
https://ria.ru/20250304/vinogradov-2002957182.html
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происшествия, россия, вадим шамарин, халил арсланов, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Вадим Шамарин, Халил Арсланов, Московский гарнизонный военный суд
Дело генерала Оглоблина о получении взятки направили в прокуратуру

Дело генерала Оглоблина о взятке в 12 миллионов рублей направили в прокуратуру

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина о получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Довгань.
"Мы закончили ознакомление с материалами, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.
Александр Виноградов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 13:27
По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам дела, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны РФ заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин.
По словам Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении.
Защитник пояснил, что Оглоблин признает лишь факт получения денег, но не согласен с квалификацией следствия, которое разделило дело на два эпизода: первое было возбуждено в отношении самого Оглоблина по статье о получении взятки, в рамках второго было предъявлено обвинение топ-менеджерам завода "Телта" и генералу Шамарину. Осенью он признал вину в получении от топов "Телты" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него направлено в Московский гарнизонный военный суд.
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