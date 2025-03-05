https://ria.ru/20250305/meliki-2003128745.html

Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал

Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал - РИА Новости, 05.03.2025

Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал

Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале назвал действия нейтрализованных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале бандитов обреченными... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:17:00+03:00

2025-03-05T09:17:00+03:00

2025-03-05T09:17:00+03:00

происшествия

махачкала

кировский район

каспийск

сергей меликов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале назвал действия нейтрализованных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале бандитов обреченными на провал попытками дестабилизировать ситуацию в регионе. В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. "Сейчас режим КТО снят, ситуация в нашей республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Мотивы злоумышленников предстоит выяснить… Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе", - написал Меликов. Глава Дагестана поблагодарил оперативный штаб, правоохранительные органы и всех задействованных в операции за высокий профессионализм, "в очередной раз проявленный этой ночью". "В этой ситуации и всегда мы готовы к любым дополнительным мерам для обеспечения безопасности наших жителей", - добавил Меликов.

https://ria.ru/20250216/mvd-1999631784.html

https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936027.html

махачкала

кировский район

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, кировский район, каспийск, сергей меликов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)