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Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал - РИА Новости, 05.03.2025
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09:17 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/meliki-2003128745.html
Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал
Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал - РИА Новости, 05.03.2025
Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал
Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале назвал действия нейтрализованных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале бандитов обреченными... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:17:00+03:00
2025-03-05T09:17:00+03:00
происшествия
махачкала
кировский район
каспийск
сергей меликов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале назвал действия нейтрализованных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале бандитов обреченными на провал попытками дестабилизировать ситуацию в регионе. В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. "Сейчас режим КТО снят, ситуация в нашей республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Мотивы злоумышленников предстоит выяснить… Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе", - написал Меликов. Глава Дагестана поблагодарил оперативный штаб, правоохранительные органы и всех задействованных в операции за высокий профессионализм, "в очередной раз проявленный этой ночью". "В этой ситуации и всегда мы готовы к любым дополнительным мерам для обеспечения безопасности наших жителей", - добавил Меликов.
https://ria.ru/20250216/mvd-1999631784.html
https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936027.html
махачкала
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происшествия, махачкала, кировский район, каспийск, сергей меликов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Махачкала, Кировский район, Каспийск, Сергей Меликов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал

Меликов назвал попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане провальными

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДВременно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале назвал действия нейтрализованных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале бандитов обреченными на провал попытками дестабилизировать ситуацию в регионе.
В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
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"Сейчас режим КТО снят, ситуация в нашей республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Мотивы злоумышленников предстоит выяснить… Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе", - написал Меликов.
Глава Дагестана поблагодарил оперативный штаб, правоохранительные органы и всех задействованных в операции за высокий профессионализм, "в очередной раз проявленный этой ночью".
"В этой ситуации и всегда мы готовы к любым дополнительным мерам для обеспечения безопасности наших жителей", - добавил Меликов.
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ПроисшествияМахачкалаКировский районКаспийскСергей МеликовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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