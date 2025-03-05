Меликов назвал действия боевиков в Махачкале обреченными на провал
Меликов назвал попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане провальными
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДВременно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале назвал действия нейтрализованных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале бандитов обреченными на провал попытками дестабилизировать ситуацию в регионе.
В ночь на среду на территории Кировского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция. Силовики нейтрализовали четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске. На месте и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
"Сейчас режим КТО снят, ситуация в нашей республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Мотивы злоумышленников предстоит выяснить… Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе", - написал Меликов.
Глава Дагестана поблагодарил оперативный штаб, правоохранительные органы и всех задействованных в операции за высокий профессионализм, "в очередной раз проявленный этой ночью".
"В этой ситуации и всегда мы готовы к любым дополнительным мерам для обеспечения безопасности наших жителей", - добавил Меликов.
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