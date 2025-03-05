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Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы - РИА Новости, 05.03.2025
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09:58 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mazut-2003140145.html
Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы
Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы - РИА Новости, 05.03.2025
Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы
Участники волонтерского лагеря "Черноморский рубеж" вывезли за месяц более 250 тонн мазутно-песчаной смеси с популярной у туристов Бугазской косы в Анапском... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:58:00+03:00
2025-03-05T09:58:00+03:00
анапский район
россия
веселовка
игорь кастюкевич
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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АНАПА, 5 мар - РИА Новости. Участники волонтерского лагеря "Черноморский рубеж" вывезли за месяц более 250 тонн мазутно-песчаной смеси с популярной у туристов Бугазской косы в Анапском районе, сообщил журналистам член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич. "Волонтерский лагерь "Черноморский рубеж" - это основная база, где работают волонтеры совместно со специалистами МЧС, "Кубань-СПАС" и инструкторами других организаций… Начиная с момента работы "Черноморского рубежа" (4 февраля - ред.), с косы было вывезено более 250 тонн песко-мазутной смеси", - сказал Кастюкевич. Он уточнил, что сегодня в волонтерском лагере работает 200 человек из 15 регионов России. Волонтеры трудятся тремя группами: первая - вылавливает птиц и направляет на очистку. Вторая группа занимается просеиванием песка, а третья - выставляет защитные сети. Кастюкевич уточнил, что коса разделена на участки по 100 метров, а песок просеивают вручную через специальные "мольберты" (деревянная конструкция с сеткой). "Бугазская коса это такое место, в котором вряд ли сможет работать большая тяжелая техника... На сегодняшний день мы работаем вручную через "мольберты", - сказал Кастюкевич. "По поводу оценок: я думаю, что работы тут еще хватит. Мы дошли до 3,5 километра и нам еще до "пятака" 1,5 километра. И от "пятака" в сторону Веселовки еще 4-5 километров. Наша главная задача - оградить косу и оградить наш труд", - добавил он. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что Бугазская коса - популярное место у туристов, увлекающихся водными видами спорта, в том числе вейксерфингом и кайтсерфингом.
https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
анапский район
россия
веселовка
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анапский район, россия, веселовка, игорь кастюкевич, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапский район, Россия, Веселовка, Игорь Кастюкевич, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы

Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы за месяц

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
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АНАПА, 5 мар - РИА Новости. Участники волонтерского лагеря "Черноморский рубеж" вывезли за месяц более 250 тонн мазутно-песчаной смеси с популярной у туристов Бугазской косы в Анапском районе, сообщил журналистам член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.
"Волонтерский лагерь "Черноморский рубеж" - это основная база, где работают волонтеры совместно со специалистами МЧС, "Кубань-СПАС" и инструкторами других организаций… Начиная с момента работы "Черноморского рубежа" (4 февраля - ред.), с косы было вывезено более 250 тонн песко-мазутной смеси", - сказал Кастюкевич.
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Он уточнил, что сегодня в волонтерском лагере работает 200 человек из 15 регионов России. Волонтеры трудятся тремя группами: первая - вылавливает птиц и направляет на очистку. Вторая группа занимается просеиванием песка, а третья - выставляет защитные сети.
Кастюкевич уточнил, что коса разделена на участки по 100 метров, а песок просеивают вручную через специальные "мольберты" (деревянная конструкция с сеткой). "Бугазская коса это такое место, в котором вряд ли сможет работать большая тяжелая техника... На сегодняшний день мы работаем вручную через "мольберты", - сказал Кастюкевич.
"По поводу оценок: я думаю, что работы тут еще хватит. Мы дошли до 3,5 километра и нам еще до "пятака" 1,5 километра. И от "пятака" в сторону Веселовки еще 4-5 километров. Наша главная задача - оградить косу и оградить наш труд", - добавил он.
В Российском союзе туриндустрии сообщили, что Бугазская коса - популярное место у туристов, увлекающихся водными видами спорта, в том числе вейксерфингом и кайтсерфингом.
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Анапский районРоссияВеселовкаИгорь КастюкевичСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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