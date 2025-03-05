https://ria.ru/20250305/mazut-2003140145.html

Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы

Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы - РИА Новости, 05.03.2025

Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы

Участники волонтерского лагеря "Черноморский рубеж" вывезли за месяц более 250 тонн мазутно-песчаной смеси с популярной у туристов Бугазской косы в Анапском... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:58:00+03:00

2025-03-05T09:58:00+03:00

2025-03-05T09:58:00+03:00

анапский район

россия

веселовка

игорь кастюкевич

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002259447_0:295:2941:1949_1920x0_80_0_0_f9bad60b4dc32c2c3ef21dc16ccac7b4.jpg

АНАПА, 5 мар - РИА Новости. Участники волонтерского лагеря "Черноморский рубеж" вывезли за месяц более 250 тонн мазутно-песчаной смеси с популярной у туристов Бугазской косы в Анапском районе, сообщил журналистам член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич. "Волонтерский лагерь "Черноморский рубеж" - это основная база, где работают волонтеры совместно со специалистами МЧС, "Кубань-СПАС" и инструкторами других организаций… Начиная с момента работы "Черноморского рубежа" (4 февраля - ред.), с косы было вывезено более 250 тонн песко-мазутной смеси", - сказал Кастюкевич. Он уточнил, что сегодня в волонтерском лагере работает 200 человек из 15 регионов России. Волонтеры трудятся тремя группами: первая - вылавливает птиц и направляет на очистку. Вторая группа занимается просеиванием песка, а третья - выставляет защитные сети. Кастюкевич уточнил, что коса разделена на участки по 100 метров, а песок просеивают вручную через специальные "мольберты" (деревянная конструкция с сеткой). "Бугазская коса это такое место, в котором вряд ли сможет работать большая тяжелая техника... На сегодняшний день мы работаем вручную через "мольберты", - сказал Кастюкевич. "По поводу оценок: я думаю, что работы тут еще хватит. Мы дошли до 3,5 километра и нам еще до "пятака" 1,5 километра. И от "пятака" в сторону Веселовки еще 4-5 километров. Наша главная задача - оградить косу и оградить наш труд", - добавил он. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что Бугазская коса - популярное место у туристов, увлекающихся водными видами спорта, в том числе вейксерфингом и кайтсерфингом.

https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

анапский район

россия

веселовка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапский район, россия, веселовка, игорь кастюкевич, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия