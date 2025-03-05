Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы
Волонтеры вывезли 250 тонн мазутно-песчаной смеси с Бугазской косы за месяц
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
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АНАПА, 5 мар - РИА Новости. Участники волонтерского лагеря "Черноморский рубеж" вывезли за месяц более 250 тонн мазутно-песчаной смеси с популярной у туристов Бугазской косы в Анапском районе, сообщил журналистам член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.
"Волонтерский лагерь "Черноморский рубеж" - это основная база, где работают волонтеры совместно со специалистами МЧС, "Кубань-СПАС" и инструкторами других организаций… Начиная с момента работы "Черноморского рубежа" (4 февраля - ред.), с косы было вывезено более 250 тонн песко-мазутной смеси", - сказал Кастюкевич.
Он уточнил, что сегодня в волонтерском лагере работает 200 человек из 15 регионов России. Волонтеры трудятся тремя группами: первая - вылавливает птиц и направляет на очистку. Вторая группа занимается просеиванием песка, а третья - выставляет защитные сети.
Кастюкевич уточнил, что коса разделена на участки по 100 метров, а песок просеивают вручную через специальные "мольберты" (деревянная конструкция с сеткой). "Бугазская коса это такое место, в котором вряд ли сможет работать большая тяжелая техника... На сегодняшний день мы работаем вручную через "мольберты", - сказал Кастюкевич.
"По поводу оценок: я думаю, что работы тут еще хватит. Мы дошли до 3,5 километра и нам еще до "пятака" 1,5 километра. И от "пятака" в сторону Веселовки еще 4-5 километров. Наша главная задача - оградить косу и оградить наш труд", - добавил он.
В Российском союзе туриндустрии сообщили, что Бугазская коса - популярное место у туристов, увлекающихся водными видами спорта, в том числе вейксерфингом и кайтсерфингом.
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