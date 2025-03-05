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ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/marochko-2003113828.html
ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко
ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025
ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко
ВС РФ улучшили тактическое положение у населенного пункта Надия в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:34:00+03:00
2025-03-05T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение у населенного пункта Надия в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий ВС РФ расширили зону контроля и улучшили свое тактическое положение в районе населенного пункта Надия", - сказал Марочко. По его словам, после уничтожения огневых позиций украинских боевиков российские военнослужащие заняли лесополосу юго-западнее населенного пункта. "Юго-восточнее Надии продвижение вдоль автомобильной дороги за сутки составило около 300 метров. Также наши войска выровняли передовые рубежи на двухкилометровом участке. В целом за последнее время в данном районе от вооруженных формирований Украины было очищено около 2 гектаров нашей земли", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20250305/unichtozhenie-2003111658.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение у Надии в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение у населенного пункта Надия в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В результате активных боевых действий ВС РФ расширили зону контроля и улучшили свое тактическое положение в районе населенного пункта Надия", - сказал Марочко.
По его словам, после уничтожения огневых позиций украинских боевиков российские военнослужащие заняли лесополосу юго-западнее населенного пункта.
"Юго-восточнее Надии продвижение вдоль автомобильной дороги за сутки составило около 300 метров. Также наши войска выровняли передовые рубежи на двухкилометровом участке. В целом за последнее время в данном районе от вооруженных формирований Украины было очищено около 2 гектаров нашей земли", - добавил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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