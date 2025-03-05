https://ria.ru/20250305/marochko-2003113828.html

ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко

ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко - РИА Новости, 05.03.2025

ВС России улучшили тактическое положение у Надии, заявил Марочко

ВС РФ улучшили тактическое положение у населенного пункта Надия в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:34:00+03:00

2025-03-05T07:34:00+03:00

2025-03-05T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg

ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение у населенного пункта Надия в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий ВС РФ расширили зону контроля и улучшили свое тактическое положение в районе населенного пункта Надия", - сказал Марочко. По его словам, после уничтожения огневых позиций украинских боевиков российские военнослужащие заняли лесополосу юго-западнее населенного пункта. "Юго-восточнее Надии продвижение вдоль автомобильной дороги за сутки составило около 300 метров. Также наши войска выровняли передовые рубежи на двухкилометровом участке. В целом за последнее время в данном районе от вооруженных формирований Украины было очищено около 2 гектаров нашей земли", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20250305/unichtozhenie-2003111658.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф