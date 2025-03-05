https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099666.html
Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений, заявил Лукашенко
Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений, заявил Лукашенко
Лидер КНР Cи Цзиньпин не хочет не то что войны, он не хочет никакого обострения отношений, ему не нужна конфронтация, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:40:00+03:00
2025-03-05T04:40:00+03:00
2025-03-05T04:40:00+03:00
украина
китай
белоруссия
александр лукашенко
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Лидер КНР Cи Цзиньпин не хочет не то что войны, он не хочет никакого обострения отношений, ему не нужна конфронтация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Абсолютно точно могу сказать: Cи Цзиньпин не то что войны не хочет, он не хочет никакого обострения отношений. Ему не нужна конфронтация, это в крови у китайцев", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Лукашенко добавил, что обсуждал с китайским лидером ситуацию на Украине. "Мы обсуждали Украину. Они были за мир на Украине. Помните инициативу Китая-Бразилии по мирным переговорам? Но китайцы были не так глубоко погружены в этот конфликт, как американцы. Они готовы были сделать все, но они не знали как сделать, они не знали что сделать", - отметил президент.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097528.html
украина
китай
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1880:162:4395:2048_1920x0_80_0_0_9afff443e2f2984a398cfa5c7ef0f0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин
Украина, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений, заявил Лукашенко
Лукашенко: Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений