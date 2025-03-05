https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099666.html

Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений, заявил Лукашенко

Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Си Цзиньпин не хочет ни войны, ни обострения отношений, заявил Лукашенко

Лидер КНР Cи Цзиньпин не хочет не то что войны, он не хочет никакого обострения отношений, ему не нужна конфронтация, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:40:00+03:00

2025-03-05T04:40:00+03:00

2025-03-05T04:40:00+03:00

украина

китай

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Лидер КНР Cи Цзиньпин не хочет не то что войны, он не хочет никакого обострения отношений, ему не нужна конфронтация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Абсолютно точно могу сказать: Cи Цзиньпин не то что войны не хочет, он не хочет никакого обострения отношений. Ему не нужна конфронтация, это в крови у китайцев", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Лукашенко добавил, что обсуждал с китайским лидером ситуацию на Украине. "Мы обсуждали Украину. Они были за мир на Украине. Помните инициативу Китая-Бразилии по мирным переговорам? Но китайцы были не так глубоко погружены в этот конфликт, как американцы. Они готовы были сделать все, но они не знали как сделать, они не знали что сделать", - отметил президент.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003097528.html

украина

китай

белоруссия

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украина, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин