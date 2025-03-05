Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/konsulstvo-2003309319.html
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы - РИА Новости, 05.03.2025
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы
В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Генерального консульства Мьянмы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:35:00+03:00
2025-03-05T23:35:00+03:00
мьянма
санкт-петербург
россия
александр беглов
мин аун хлайн
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_287:0:3046:1552_1920x0_80_0_0_e91c0c15ef64cc92ac210037dd01e8f4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Генерального консульства Мьянмы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В торжественной церемонии открытия Генерального консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге приняли участие губернатор города Александр Беглов, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и заместитель премьер-министра Мьянмы, министр иностранных дел Тан Свей. "Консульство символизирует новый этап в наших отношениях. Сотрудничество Петербурга и Мьянмы выходит на уровень профессиональной дипломатии. Наши связи крепнут. Мы вместе развиваем экономику, медицину, образование. Сохраняем и приумножаем традиции дружбы. Консульство - прямое тому подтверждение", - сказал Беглов, его слова приводятся в сообщении. Он сообщил, что открытие консульства стало возможным благодаря совместным усилиям руководства Мьянмы и правительства Санкт-Петербурга. Согласование прошло в короткие сроки. Губернатор поблагодарил премьер-министра за поддержку проекта. Тан Свей отметил, что в этом году отмечается 77-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией. "Наши страны находятся далеко друг от друга географически, но благодаря духовной близости наши народы на протяжении всей истории поддерживали дружественные отношения. С 2022 года быстрыми темпами развивается сотрудничество в области обороны, инвестиций, промышленности, науки, образования, транспорта. Также возросла частота взаимных визитов высоких делегаций, что ускоряет развитие нашего сотрудничества. Я убежден, что открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге - современном, развитом экономическом и политическом центре России, богатом своим историческим наследием, - будет способствовать развитию двусторонних отношений между Россией и Мьянмой", - сказал Тан Свей, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250304/oon-2003071558.html
https://ria.ru/20250304/myanma-2003067147.html
мьянма
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd6a8ad3bd4cd8246f6a75355f59af10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мьянма, санкт-петербург, россия, александр беглов, мин аун хлайн, в мире
Мьянма, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Мин Аун Хлайн, В мире
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы

В Петербурге прошла церемония открытия Генерального консульства Мьянмы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Генерального консульства Мьянмы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В торжественной церемонии открытия Генерального консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге приняли участие губернатор города Александр Беглов, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и заместитель премьер-министра Мьянмы, министр иностранных дел Тан Свей.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия и Мьянма намерены укреплять авторитет ООН
4 марта, 21:15
"Консульство символизирует новый этап в наших отношениях. Сотрудничество Петербурга и Мьянмы выходит на уровень профессиональной дипломатии. Наши связи крепнут. Мы вместе развиваем экономику, медицину, образование. Сохраняем и приумножаем традиции дружбы. Консульство - прямое тому подтверждение", - сказал Беглов, его слова приводятся в сообщении.
Он сообщил, что открытие консульства стало возможным благодаря совместным усилиям руководства Мьянмы и правительства Санкт-Петербурга. Согласование прошло в короткие сроки. Губернатор поблагодарил премьер-министра за поддержку проекта.
Тан Свей отметил, что в этом году отмечается 77-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией.
"Наши страны находятся далеко друг от друга географически, но благодаря духовной близости наши народы на протяжении всей истории поддерживали дружественные отношения. С 2022 года быстрыми темпами развивается сотрудничество в области обороны, инвестиций, промышленности, науки, образования, транспорта. Также возросла частота взаимных визитов высоких делегаций, что ускоряет развитие нашего сотрудничества. Я убежден, что открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге - современном, развитом экономическом и политическом центре России, богатом своим историческим наследием, - будет способствовать развитию двусторонних отношений между Россией и Мьянмой", - сказал Тан Свей, чьи слова приводятся в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Премьер Мьянмы пригласил Путина посетить страну
4 марта, 20:42
 
МьянмаСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловМин Аун ХлайнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала