https://ria.ru/20250305/konsulstvo-2003309319.html
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы - РИА Новости, 05.03.2025
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы
В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Генерального консульства Мьянмы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:35:00+03:00
2025-03-05T23:35:00+03:00
2025-03-05T23:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Генерального консульства Мьянмы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В торжественной церемонии открытия Генерального консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге приняли участие губернатор города Александр Беглов, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и заместитель премьер-министра Мьянмы, министр иностранных дел Тан Свей. "Консульство символизирует новый этап в наших отношениях. Сотрудничество Петербурга и Мьянмы выходит на уровень профессиональной дипломатии. Наши связи крепнут. Мы вместе развиваем экономику, медицину, образование. Сохраняем и приумножаем традиции дружбы. Консульство - прямое тому подтверждение", - сказал Беглов, его слова приводятся в сообщении. Он сообщил, что открытие консульства стало возможным благодаря совместным усилиям руководства Мьянмы и правительства Санкт-Петербурга. Согласование прошло в короткие сроки. Губернатор поблагодарил премьер-министра за поддержку проекта. Тан Свей отметил, что в этом году отмечается 77-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией. "Наши страны находятся далеко друг от друга географически, но благодаря духовной близости наши народы на протяжении всей истории поддерживали дружественные отношения. С 2022 года быстрыми темпами развивается сотрудничество в области обороны, инвестиций, промышленности, науки, образования, транспорта. Также возросла частота взаимных визитов высоких делегаций, что ускоряет развитие нашего сотрудничества. Я убежден, что открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге - современном, развитом экономическом и политическом центре России, богатом своим историческим наследием, - будет способствовать развитию двусторонних отношений между Россией и Мьянмой", - сказал Тан Свей, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250304/oon-2003071558.html
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мьянма, санкт-петербург, россия, александр беглов, мин аун хлайн, в мире
Мьянма, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Мин Аун Хлайн, В мире
В Петербурге открыли Генеральное консульство Мьянмы
В Петербурге прошла церемония открытия Генерального консульства Мьянмы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Генерального консульства Мьянмы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В торжественной церемонии открытия Генерального консульства Мьянмы
в Санкт-Петербурге
приняли участие губернатор города Александр Беглов
, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и заместитель премьер-министра Мьянмы, министр иностранных дел Тан Свей.
"Консульство символизирует новый этап в наших отношениях. Сотрудничество Петербурга и Мьянмы выходит на уровень профессиональной дипломатии. Наши связи крепнут. Мы вместе развиваем экономику, медицину, образование. Сохраняем и приумножаем традиции дружбы. Консульство - прямое тому подтверждение", - сказал Беглов, его слова приводятся в сообщении.
Он сообщил, что открытие консульства стало возможным благодаря совместным усилиям руководства Мьянмы и правительства Санкт-Петербурга. Согласование прошло в короткие сроки. Губернатор поблагодарил премьер-министра за поддержку проекта.
Тан Свей отметил, что в этом году отмечается 77-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией
.
"Наши страны находятся далеко друг от друга географически, но благодаря духовной близости наши народы на протяжении всей истории поддерживали дружественные отношения. С 2022 года быстрыми темпами развивается сотрудничество в области обороны, инвестиций, промышленности, науки, образования, транспорта. Также возросла частота взаимных визитов высоких делегаций, что ускоряет развитие нашего сотрудничества. Я убежден, что открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге - современном, развитом экономическом и политическом центре России, богатом своим историческим наследием, - будет способствовать развитию двусторонних отношений между Россией и Мьянмой", - сказал Тан Свей, чьи слова приводятся в сообщении.