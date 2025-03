https://ria.ru/20250305/industrializatsiya-2003091565.html

Историк рассказал о роли США в индустриализации СССР

Историк рассказал о роли США в индустриализации СССР - РИА Новости, 05.03.2025

Историк рассказал о роли США в индустриализации СССР

Американские компании в конце 1920-х – начале 1930-х годов принимали самое активное участие в индустриализации СССР, координатором между ними и советскими... РИА Новости, 05.03.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782302526_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_7b4368c506e743f42e1e5a1fbce7b926.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американские компании в конце 1920-х – начале 1930-х годов принимали самое активное участие в индустриализации СССР, координатором между ними и советскими заказчиками стало государственное проектно-строительное бюро – трест "Госпроектстрой", созданное в Советском Союзе ровно 95 лет назад, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Ряд компаний России и США сегодня обсуждают совместные проекты, заявил в конце февраля президент РФ Владимир Путин. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде переговоров с участием российской и американской делегаций отметил, что РФ и США заинтересованы в нахождении совместных экономически обоснованных проектов. "…либо нас сомнут" "Как известно, курс на индустриализацию в нашей стране был принят на XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 года с конечной целью – превратить СССР из преимущественно аграрного государства в ведущее индустриальное. Тогда же в конце 20-х годов руководство страны запустило процесс форсированного наращивания промышленного потенциала, дабы сократить отставание советской экономики от экономик развитых капиталистических государств", - напомнил Матвеев. Понимая губительные последствия экономической отсталости для страны, существовавшей тогда в постоянном предчувствии неминуемой войны и в мобилизационном режиме "осажденной крепости", глава советского государства Иосиф Сталин в 1931 году в конце первой пятилетки на Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности подчеркнул необходимость увеличения темпов индустриализации. "Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно", - говорил Сталин. "Ты отстал, ты слаб – значит, ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит, ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться… Хотите ли, чтобы наше социалистическое Отечество было побито, и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет", - заявил тогда советский вождь, добавив, что отставание от передовых стран составляло 50-100 лет. "Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут", - подчеркивал Сталин. "Обращает на себя внимание, что некоторые посылы и выводы из выступления Сталина почти вековой давности сегодня звучат для нашей страны не менее актуально, чем тогда", - сказал Матвеев. Оставив на время в стороне идеологические и прочие разногласия, преодолевать отсталость от ведущих капиталистических стран советское руководство мудро решило как раз с помощью их же собственных промышленников и предпринимателей, в том числе из США, добавил эксперт. "Американский дипломат и историк Джордж Кеннан, работавший в Москве в середине 1930-х годов, позже отметил в своем фундаментальном исследовании "Истоки советского поведения": "Когда русским что-то от нас нужно, та или иная характерная черта их внешней политики временно отодвигается на задний план, в таких случаях всегда находятся американцы, которые спешат радостно объявить, что "русские уже изменились", а некоторые из них даже пытаются приписать себе заслуги в происшедших "переменах", - сказал Матвеев. И действительно, национальные правительства ведущих капиталистических стран, даже при отсутствии дипломатических отношений и при прочих базовых политических и идеологических противоречиях, а то и вообще при откровенной враждебности, тем не менее поддерживали стремление своих бизнесменов зарабатывать деньги в СССР, отметил эксперт. "В этом плане первым "протоптал дорожку" в Советскую Россию европейский бизнес в лице прежде всего Германии и Великобритании еще во время НЭПа, в период расцвета деятельности иностранных концессий", - напомнил Матвеев. После возвращения из деловой поездки по США в июле 1929 года заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР Валерий Межлаук в своем интервью газете "Известия" заявил: "По мере развития внешнеторговых сношений СССР в США постепенно стала нарастать волна большого интереса к нашей стране. Однако информация, которую американские деловые круги получали в Европе о СССР, была неверной. В силу законов конкуренции Европа снабжала Америку совершенно фальшивой информацией о нашей стране, целью которой было отпугнуть американцев от сношений с Советским Союзом и тем самым использовать все возможности на колоссальном советском рынке для себя". "В результате с 1929 года деловые круги Соединенных Штатов, даже несмотря на отсутствие межгосударственных дипотношений, становятся главным партнером Советского Союза на ближайшие три года индустриализации. В нашу страну были приглашены известные заокеанские компании, проектировщики, инженеры, а на определенном этапе даже обычные квалифицированные рабочие, организованы поставки самого современного оборудования, приборов, станков и агрегатов", - отметил Матвеев. Гострест с американским руководствомИ ровно 95 лет назад, 5 марта 1930 года, решением ВСНХ СССР было создано государственное проектно-строительное бюро – трест "Госпроектстрой". Как говорилось говорилось в уставе треста, "для проектирования нового строительства зданий и сооружений промышленного характера, а также для составления проектов по расширению и реконструкции существующих фабрик и заводов, на основании постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 13 февраля 1930 г. и положения о государственных промышленных трестах от 29 июня 1927 г., учреждается государственный трест строительного проектирования "Госпроектстрой" общесоюзного значения, входящий в состав Государственного всесоюзного объединения строительной промышленности и промышленности строительных материалов минерального происхождения "Союзстрой" ВСНХ Союза ССР". Этому знаковому для страны событию предшествовало подписание месяцем ранее договора между "Амторгом" (учрежденным в США в 1924 году акционерным обществом с целью содействия советско-американской торговле в период фактического отсутствия дипотношений, выступавшем посредником при осуществлении экспортно-импортных операций советских внешнеторговых объединений с американскими компаниями) и фирмой американского промышленного архитектора Альберта Кана (Albert Kahn, Inc.). "Согласно договору, эта известная фирма становилась главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получала пакет заказов на строительство более 500 промышленных объектов в СССР колоссальной по тем временам общей стоимостью в 2 миллиарда долларов (в настоящее время – более 250 миллиардов долларов)", - отметил Матвеев. "В это трудно поверить, но руководить советским государственным трестом были назначены два гражданина США Мориц Кан (брат Альберта Кана) и Джордж Скримджер, представлявшие компанию Кана. Кроме них в тресте работали еще 25 ведущих инженеров-проектировщиков из США и около 2,5 тысячи советских сотрудников. На тот момент "Госпроектстрой" стал самым большим архитектурным бюро во всем мире", - сказал эксперт. По словам Матвеева, выбор советскими заказчиками именно компании Альберта Кана был глубоко продуман. "Основанная в 1902 году архитектурная фирма Albert Kahn, Inc. разработала самую передовую на тот момент стандартизацию в проектировании индустриальных объектов, изобрела совершенно новый тип заводских зданий из железобетона и металла с дневным освещением и естественной вентиляцией. Спроектировав все заводы Форда в Детройте, Кан отработал четкую высокопроизводительную технологию возведения с нуля современных промышленных предприятий. Его фирма со штатом в 400 человек могла мощным "мозговым штурмом" подготовить рабочие чертежи завода или фабрики всего за несколько дней, а возведение корпусов предприятий занимало считанные месяцы. О лучшем партнере в деле индустриализации страны, с учетом заданных правительством темпов и качества строительства объектов, советские заказчики не могли и мечтать. Такие ударные темпы работы целиком и полностью устраивали руководство ВСНХ СССР", - пояснил Матвеев. Как показали дальнейшие события, Альберт Кан смог на практике доказать свои уникальные на тот момент способности, спроектировав в общей сложности для советской промышленности 521 (по другим данным - 571) предприятие, большинство из которых функционирует до сих пор, причем не только в России, но и на Украине, в Казахстане, добавил собеседник агентства. "Надо сказать, что несмотря на острый дефицит валютным средств, получаемых, главным образом, за счет продажи зерна на мировом рынке, советское правительство совершенно не стремилось "урвать по дешевке" устаревшие технологии и оборудование, а вовсе наоборот, старалось приобрести для своей страны все самое современное и передовое, не скупясь в цене. Поэтому Советский Союз 1920-1930-х годов завоевал среди западного бизнес-сообщества безупречную репутацию надежного делового партнера, готового платить по счетам твердой валютой, полностью и вовремя", - подчеркнул Матвеев. Бесценный опытПользуясь представившимся уникальным случаем, советское руководство поставило еще одну важную задачу – пропустить через стажировку в творческом коллективе Кана максимальное количество молодых советских кадров, способных в будущем сформировать отечественную школу специалистов промышленного строительства, добавил собеседник агентства. "В итоге за три года существования "Госпроектстроя" через него прошло более 4 тысяч советских индустриальных архитекторов, инженеров, чертежников и техников, изучавших самый передовой американский опыт", - сказал Матвеев. Фирма Альберта Кана и ее филиал в СССР в лице треста "Госпроектстрой" помимо всего прочего еще и выполняли функции координаторов между советским заказчиком и сотнями западных компаний, поставлявших оборудование и консультировавших строительство конкретных объектов. "Так, например, технологический проект Сталинградского, Челябинского и Харьковского тракторных заводов, Московского (автосборочный завод КИМ, впоследствии АЗЛК) и Горьковского автомобильных заводов выполняла американская компания Ford", - отметил Матвеев. "Вообще Иосиф Сталин очень ценил и уважал Генри Форда за ту ведущую роль, которую тот сыграл в становлении автомобильной промышленности СССР. Так, например, 26 июня 1944 года во время встречи с президентом Торговой палаты США Эриком Алленом Джонстоном, последний сообщил, что перед своим отъездом в Советский Союз беседовал с Генри Фордом, который просил передать Сталину привет. "Мы, – с удовлетворением сказал Сталин, – многим обязаны Генри Форду. Он помогал нам строить автомобильные заводы", - добавил эксперт. Строительство 1-го Государственного подшипникового завода в Москве (ГПЗ-1) велось по проекту компании Кана и при техническом содействии итальянской фирмы RIV. Магнитогорский металлургический комбинат был спроектирован американской фирмой Arthur G. McKee and Co., и стал увеличенной копией аналогичного завода U.S. Steel в штате Индиана. А доменная печь для него и всех остальных металлургических комбинатов, построенных в период индустриализации с участием иностранцев, была разработана чикагской компанией Freyn Engineering Co. "Американский след" остался и в отечественной энергетике. Так, известный американский гидростроитель Хью Линкольн Купер стал главным консультантом строительства ДнепроГЭС, оборудование для которого было закуплено в том числе и у американских компаний General Electric и Newport News Shipbuilding, а также немецкой Siemens. По окончании строительства Купер и пятеро его коллег-инженеров из США были награждены советским правительством орденами Трудового Красного Знамени", - сказал Матвеев. По возвращении в США Хью Линкольн Купер стал президентом Американо-российской торговой палаты. "Любопытная деталь – в справке Госдепартамента США о проработавшем шесть лет в СССР 70-летнем орденоносце Купере говорилось: "Крутой по характеру, трезвомыслящий ветеран-инженер с твердыми антикоммунистическими убеждениями, стремящийся заработать деньги и достичь профессионального успеха", - добавил эксперт. "Как показала история "твердые антикоммунистические убеждения" вовсе не помешали ни Куперу, ни другим западным промышленникам и предпринимателям с успехом зарабатывать неплохие деньги в Советском Союзе в годы глобального геополитического, военного и идеологическое противостояния двух систем", - отметил историк. В этом смысле весьма показательно, что самый пик экономического сотрудничества между СССР и бизнесменами из США, когда они с энтузиазмом участвовали в реализации "контракта века" в 2 миллиарда долларов, пришелся на период президентского срока Герберта Гувера, при отсутствии международно-правового признания американцами Советского государства как такового, добавил Матвеев. "А в августе 1931 года в интервью San Francisco News Гувер вообще заявил: "Говоря по правде, цель моей жизни – уничтожение Советской России", - напомнил историк. "Подобные публичные воинственные заявления вовсе не мешали "злейшим врагам советской власти", тому же Гуверу, охотно давать санкции своим предпринимателям на работу в СССР и даже на продажу ему образцов современной военной техники с лицензиями на их производство предприятиями Советского Союза!" - сказал Матвеев. Содействие созданию мощной "оборонки"Поскольку с промышленным машиностроением и производством средств производства (станков и оборудования) до конца первой пятилетки в СССР были большие проблемы, применялся эффективный метод изначального изготовления составных частей будущих заводов на территории США, отметил эксперт. После этого готовые заводы размонтировали, грузили на транспортные суда и перевозили в СССР, где и собирали как конструктор под наблюдением американских инженеров. Благодаря советским заказам американцы, помимо прочего, обеспечивали занятость тысячам рабочих в самый тяжелый период Великой депрессии. "Американский способ "крупноузловой сборки" целых промышленных предприятий здорово выручил нашу страну в процессе их эвакуации в тыловые районы после начала Великой Отечественной войны. Это объясняет, каким же образом вывезенный в "чистое поле" в Сибирь или на Урал завод-трансформер буквально через несколько недель начинал выпуск продукции для нужд фронта, порой еще находясь под открытым небом", - подчеркнул Матвеев. "Понимали ли иностранные предприниматели и стоявшие за ними национальные правительства, что, помогая Советам создавать современную тяжелую индустрию, они одновременно помогают создавать им и собственную мощную оборонную промышленность? Ведь любой построенный в СССР тракторный завод "легким движением руки" мог быть перепрофилирован на производство танков, а мартеновские печи и прокатные станы начать выпуск броневых листов для военной техники. Безусловно понимали! Но западные правительства по обеим сторонам океана этому, как ни странно, не препятствовали!" - отметил эксперт. Просто бизнесВ период холодной войны, сопровождавшейся жестким геополитическим противостоянием двух блоков, временами доходящим до порога нового военного столкновения, взаимовыгодная практика реализации совместно с западными бизнесменами крупных проектов в сфере промышленного строительства не была забыта ни советским правительством, ни иностранными компаниями, сказал Матвеев. "Так, используя довоенный опыт взаимодействия с ведущими западными автомобильными фирмами советское правительство приобрело "под ключ" у итальянского концерна Fiat Волжский автомобильный завод (сейчас АО "АвтоВАЗ") по выпуску легковых автомобилей. Согласно контракту, подписанному в августе 1966 года, на итальянцев возлагалось проектирование предприятия, его технологическое оснащение и обучение наших специалистов", - отметил эксперт. А в конце 1960-х годов более 700 фирм из 19 стран Европы, США, Канады и Японии принимали участие в оснащении оборудованием Камского автомобильного завода (сейчас - ПАО "Камаз"). "Вот такие получаются интересные исторические коллизии, основанные на ставших уже притчей во языцех "двойных стандартах" стран Запада. Знаменитая фраза: "Ничего личного, это просто бизнес", – произнесенная когда-то Отто Берманом – бухгалтером американского гангстера Голландца Шульца, в данном случае уместна как нигде более", - резюмировал Матвеев.

