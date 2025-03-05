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В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы - РИА Новости, 05.03.2025
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22:23 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/evropa-2003303176.html
В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы
В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы - РИА Новости, 05.03.2025
В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы
Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил о необходимости избежать поспешных ошибок в связи с масштабным планом по укреплению... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:23:00+03:00
2025-03-05T22:23:00+03:00
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РИМ, 5 мар - РИА Новости. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил о необходимости избежать поспешных ошибок в связи с масштабным планом по укреплению обороноспособности Европы. "Мы не должны поддаваться безумию принятия поспешных решений. Я считаю, что когда человек влезает в долги, то, когда это делается ради морально важных вещей, он должен делать это по веской причине", - заявил Джорджетти в среду, выступая на мероприятии партии "Лига" в Палате депутатов итальянского парламента. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности. "Нужно различать две вещи: одно дело - помощь Украине, которая является чрезвычайной проблемой, другое дело - определение европейской обороны и безопасности, что подразумевает обоснованные и вдумчивые инвестиции, а не действия, совершаемые в спешке. Вы не идете в супермаркет за беспилотником или сверхзвуковой ракетой. Вам нужны запланированные инвестиции. Мы не должны впадать в синдром покупки всего вместе, как мы это делали с вакцинами от COVID или газом, чтобы потом часть из них выбросить", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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в мире, европа, украина, италия
В мире, Европа, Украина, Италия
В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы

Глава Минфина Италии Джорджетти призвал не спешить с перевооружением Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 5 мар - РИА Новости. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил о необходимости избежать поспешных ошибок в связи с масштабным планом по укреплению обороноспособности Европы.
"Мы не должны поддаваться безумию принятия поспешных решений. Я считаю, что когда человек влезает в долги, то, когда это делается ради морально важных вещей, он должен делать это по веской причине", - заявил Джорджетти в среду, выступая на мероприятии партии "Лига" в Палате депутатов итальянского парламента.
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"Нужно различать две вещи: одно дело - помощь Украине, которая является чрезвычайной проблемой, другое дело - определение европейской обороны и безопасности, что подразумевает обоснованные и вдумчивые инвестиции, а не действия, совершаемые в спешке. Вы не идете в супермаркет за беспилотником или сверхзвуковой ракетой. Вам нужны запланированные инвестиции. Мы не должны впадать в синдром покупки всего вместе, как мы это делали с вакцинами от COVID или газом, чтобы потом часть из них выбросить", - сказал министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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