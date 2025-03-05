В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы
Глава Минфина Италии Джорджетти призвал не спешить с перевооружением Европы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 5 мар - РИА Новости. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил о необходимости избежать поспешных ошибок в связи с масштабным планом по укреплению обороноспособности Европы.
"Мы не должны поддаваться безумию принятия поспешных решений. Я считаю, что когда человек влезает в долги, то, когда это делается ради морально важных вещей, он должен делать это по веской причине", - заявил Джорджетти в среду, выступая на мероприятии партии "Лига" в Палате депутатов итальянского парламента.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.
"Нужно различать две вещи: одно дело - помощь Украине, которая является чрезвычайной проблемой, другое дело - определение европейской обороны и безопасности, что подразумевает обоснованные и вдумчивые инвестиции, а не действия, совершаемые в спешке. Вы не идете в супермаркет за беспилотником или сверхзвуковой ракетой. Вам нужны запланированные инвестиции. Мы не должны впадать в синдром покупки всего вместе, как мы это делали с вакцинами от COVID или газом, чтобы потом часть из них выбросить", - сказал министр.