https://ria.ru/20250305/evropa-2003303176.html

В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы

В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы - РИА Новости, 05.03.2025

В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил о необходимости избежать поспешных ошибок в связи с масштабным планом по укреплению... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:23:00+03:00

2025-03-05T22:23:00+03:00

2025-03-05T22:23:00+03:00

в мире

европа

украина

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил о необходимости избежать поспешных ошибок в связи с масштабным планом по укреплению обороноспособности Европы. "Мы не должны поддаваться безумию принятия поспешных решений. Я считаю, что когда человек влезает в долги, то, когда это делается ради морально важных вещей, он должен делать это по веской причине", - заявил Джорджетти в среду, выступая на мероприятии партии "Лига" в Палате депутатов итальянского парламента. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о плане по вооружению Европы, который, как ожидается, мобилизует до 800 миллиардов евро на оборону. Он содержит пакет кредитов на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности. "Нужно различать две вещи: одно дело - помощь Украине, которая является чрезвычайной проблемой, другое дело - определение европейской обороны и безопасности, что подразумевает обоснованные и вдумчивые инвестиции, а не действия, совершаемые в спешке. Вы не идете в супермаркет за беспилотником или сверхзвуковой ракетой. Вам нужны запланированные инвестиции. Мы не должны впадать в синдром покупки всего вместе, как мы это делали с вакцинами от COVID или газом, чтобы потом часть из них выбросить", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

европа

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина, италия