https://ria.ru/20250305/ekzamen-2003174886.html

ГД приняла поправки по проекту эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам

ГД приняла поправки по проекту эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 05.03.2025

ГД приняла поправки по проекту эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике еще на семь регионов... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:37:00+03:00

2025-03-05T12:37:00+03:00

2025-03-05T12:43:00+03:00

общество

основной государственный экзамен (огэ)

госдума рф

россия

нижегородская область

краснодарский край

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике еще на семь регионов России.Доработанной нормой предлагается включить в проект еще семь регионов: Нижегородскую область, Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку и Кузбасс.Изначально законопроектом предлагалось установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания.В поправках также уточняется, что школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.Кроме того, поправками предлагается дать региональным властям, участвующим в данном эксперименте, право устанавливать перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании."Участие Камчатского края в пилотном проекте по ОГЭ – это дополнительные возможности для девятиклассников края одновременно получить среднее образование и профессию. Уверена, что принятие данной поправки и возможности, которые дает разработанный нами новый механизм целевого набора, смогут замотивировать многих ребят на приход в СПО", - рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Она отметила, что СПО должно быть бесплатным и предлагать обучение по большему количеству профессий."На уровне региона такая задача мною уже была поставлена перед министром образования края. И эта позиция нашла полную поддержку у учителей Камчатки", - добавила Яровая.

https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20250228/oge-2002216761.html

россия

нижегородская область

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общество, основной государственный экзамен (огэ), госдума рф, россия, нижегородская область, краснодарский край