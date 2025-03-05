https://ria.ru/20250305/ekzamen-2003174886.html
ГД приняла поправки по проекту эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам
ГД приняла поправки по проекту эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 05.03.2025
ГД приняла поправки по проекту эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам
Госдума на пленарном заседании приняла поправки о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике еще на семь регионов... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:37:00+03:00
2025-03-05T12:37:00+03:00
2025-03-05T12:43:00+03:00
общество
основной государственный экзамен (огэ)
госдума рф
россия
нижегородская область
краснодарский край
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике еще на семь регионов России.Доработанной нормой предлагается включить в проект еще семь регионов: Нижегородскую область, Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку и Кузбасс.Изначально законопроектом предлагалось установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания.В поправках также уточняется, что школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.Кроме того, поправками предлагается дать региональным властям, участвующим в данном эксперименте, право устанавливать перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании."Участие Камчатского края в пилотном проекте по ОГЭ – это дополнительные возможности для девятиклассников края одновременно получить среднее образование и профессию. Уверена, что принятие данной поправки и возможности, которые дает разработанный нами новый механизм целевого набора, смогут замотивировать многих ребят на приход в СПО", - рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Она отметила, что СПО должно быть бесплатным и предлагать обучение по большему количеству профессий."На уровне региона такая задача мною уже была поставлена перед министром образования края. И эта позиция нашла полную поддержку у учителей Камчатки", - добавила Яровая.
https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html
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общество, основной государственный экзамен (огэ), госдума рф, россия, нижегородская область, краснодарский край
Общество, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Госдума РФ, Россия, Нижегородская область, Краснодарский край
ГД приняла поправки по проекту эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам
ГД приняла поправки о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике еще на семь регионов России.
Доработанной нормой предлагается включить в проект еще семь регионов: Нижегородскую область
, Краснодарский край
, Липецкую и Саратовскую области
, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку
и Кузбасс.
Изначально законопроектом предлагалось установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ
: городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге
, в Ростовской и Тюменской областях
, а также в Республике Северная Осетия - Алания.
В поправках также уточняется, что школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.
Кроме того, поправками предлагается дать региональным властям, участвующим в данном эксперименте, право устанавливать перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.
"Участие Камчатского края в пилотном проекте по ОГЭ – это дополнительные возможности для девятиклассников края одновременно получить среднее образование и профессию. Уверена, что принятие данной поправки и возможности, которые дает разработанный нами новый механизм целевого набора, смогут замотивировать многих ребят на приход в СПО", - рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Она отметила, что СПО должно быть бесплатным и предлагать обучение по большему количеству профессий.
"На уровне региона такая задача мною уже была поставлена перед министром образования края. И эта позиция нашла полную поддержку у учителей Камчатки", - добавила Яровая.