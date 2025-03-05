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"Кто-то должен сказать": в Раде сообщили трагические новости о Зеленском - РИА Новости, 05.03.2025
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03:06 05.03.2025 (обновлено: 15:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/dubinskiy-2003092552.html
"Кто-то должен сказать": в Раде сообщили трагические новости о Зеленском
"Кто-то должен сказать": в Раде сообщили трагические новости о Зеленском - РИА Новости, 05.03.2025
"Кто-то должен сказать": в Раде сообщили трагические новости о Зеленском
Окружению Владимира Зеленского давно следовало бы ему сказать, что тот больше не может занимать свою должность, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:06:00+03:00
2025-03-05T15:20:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Окружению Владимира Зеленского давно следовало бы ему сказать, что тот больше не может занимать свою должность, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Стадо, именующее себя "Слугами народа", пока не нашло в себе силы сказать Зеленскому то, что ему надо было сказать давно: что он невменяем, не может занимать должность президента по объективным (глупость и чванство) и субъективным (нерукопожатен в США) качествам", — говорится в публикации.Депутат также обратился к президенту США Дональду Трампу с ироничным призывом вернуть Зеленскому его первоначальное амплуа актера, перефразировав фирменный слоган новой американской администрации "Make America Great Again" (Сделать Америку снова великой. — Прим. ред.).&quot;Но кто-то же должен это сказать: &quot;Make Zelensky clown again, Mr. Trump&quot; (Сделайте Зеленского снова клоуном, мистер Трамп. — Прим. ред.)&quot;, — призвал парламентарий.Ранее Дубинский направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского. По словам депутата, причиной его обращения стал "дипломатический провал" главы киевского режима во время визита в Вашингтон, вызвавший потерю "безусловной поддержки" Украины со стороны США. Произошедшее, утверждает Дубинский, стало результатом некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий против оппозиции и узурпации власти.Украинский политик считает, что руководство Верховной рады будет всеми силами саботировать процесс начала импичмента, так как боится выносить вопрос на голосование из-за уверенности в последующем развале правящей парламентской коалиции.
https://ria.ru/20250304/pomosch-2003076921.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский
"Кто-то должен сказать": в Раде сообщили трагические новости о Зеленском

Дубинский призвал депутатов Рады сказать Зеленскому, что он невменяем

© AP Photo / Justin TallisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Окружению Владимира Зеленского давно следовало бы ему сказать, что тот больше не может занимать свою должность, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Стадо, именующее себя "Слугами народа", пока не нашло в себе силы сказать Зеленскому то, что ему надо было сказать давно: что он невменяем, не может занимать должность президента по объективным (глупость и чванство) и субъективным (нерукопожатен в США) качествам", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 22:28
Депутат также обратился к президенту США Дональду Трампу с ироничным призывом вернуть Зеленскому его первоначальное амплуа актера, перефразировав фирменный слоган новой американской администрации "Make America Great Again" (Сделать Америку снова великой. — Прим. ред.).
«

"Но кто-то же должен это сказать: "Make Zelensky clown again, Mr. Trump" (Сделайте Зеленского снова клоуном, мистер Трамп. — Прим. ред.)", — призвал парламентарий.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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3 марта, 00:18
Ранее Дубинский направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского. По словам депутата, причиной его обращения стал "дипломатический провал" главы киевского режима во время визита в Вашингтон, вызвавший потерю "безусловной поддержки" Украины со стороны США. Произошедшее, утверждает Дубинский, стало результатом некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий против оппозиции и узурпации власти.
Украинский политик считает, что руководство Верховной рады будет всеми силами саботировать процесс начала импичмента, так как боится выносить вопрос на голосование из-за уверенности в последующем развале правящей парламентской коалиции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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