"Кто-то должен сказать": в Раде сообщили трагические новости о Зеленском
Дубинский призвал депутатов Рады сказать Зеленскому, что он невменяем
© AP Photo / Justin TallisВладимир Зеленский
© AP Photo / Justin Tallis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Окружению Владимира Зеленского давно следовало бы ему сказать, что тот больше не может занимать свою должность, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Стадо, именующее себя "Слугами народа", пока не нашло в себе силы сказать Зеленскому то, что ему надо было сказать давно: что он невменяем, не может занимать должность президента по объективным (глупость и чванство) и субъективным (нерукопожатен в США) качествам", — говорится в публикации.
Депутат также обратился к президенту США Дональду Трампу с ироничным призывом вернуть Зеленскому его первоначальное амплуа актера, перефразировав фирменный слоган новой американской администрации "Make America Great Again" (Сделать Америку снова великой. — Прим. ред.).
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"Но кто-то же должен это сказать: "Make Zelensky clown again, Mr. Trump" (Сделайте Зеленского снова клоуном, мистер Трамп. — Прим. ред.)", — призвал парламентарий.
Ранее Дубинский направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского. По словам депутата, причиной его обращения стал "дипломатический провал" главы киевского режима во время визита в Вашингтон, вызвавший потерю "безусловной поддержки" Украины со стороны США. Произошедшее, утверждает Дубинский, стало результатом некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий против оппозиции и узурпации власти.
Украинский политик считает, что руководство Верховной рады будет всеми силами саботировать процесс начала импичмента, так как боится выносить вопрос на голосование из-за уверенности в последующем развале правящей парламентской коалиции.