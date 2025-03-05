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Дронов стал врио губернатора Новгородской области - РИА Новости, 05.03.2025
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09:13 05.03.2025 (обновлено: 11:07 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/dronov-2003127635.html
Дронов стал врио губернатора Новгородской области
Дронов стал врио губернатора Новгородской области - РИА Новости, 05.03.2025
Дронов стал врио губернатора Новгородской области
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:13:00+03:00
2025-03-05T11:07:00+03:00
политика
новгородская область
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области."Постановляю: ﻿﻿﻿назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области", — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания.Седьмого февраля губернатор Новгородской области Андрей Никитин подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его назначили заместителем министра транспорта. С того времени Дронов, который был первым заместителем губернатора, исполнял обязанности главы региона.Накануне состоялась встреча президента с Дроновым, на которой обсуждались приоритеты региональной политики. Речь шла о вкладе в решение задач СВО и развитии радиоэлектроники.
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политика, новгородская область
Политика, Новгородская область
Дронов стал врио губернатора Новгородской области

Путин назначил Дронова на пост врио губернатора Новгородской области

© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
«
"Постановляю: ﻿﻿﻿назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области", — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Седьмого февраля губернатор Новгородской области Андрей Никитин подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его назначили заместителем министра транспорта. С того времени Дронов, который был первым заместителем губернатора, исполнял обязанности главы региона.
Накануне состоялась встреча президента с Дроновым, на которой обсуждались приоритеты региональной политики. Речь шла о вкладе в решение задач СВО и развитии радиоэлектроники.
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