https://ria.ru/20250305/dronov-2003127635.html

Дронов стал врио губернатора Новгородской области

Дронов стал врио губернатора Новгородской области - РИА Новости, 05.03.2025

Дронов стал врио губернатора Новгородской области

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:13:00+03:00

2025-03-05T09:13:00+03:00

2025-03-05T11:07:00+03:00

политика

новгородская область

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области."Постановляю: ﻿﻿﻿назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области", — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания.Седьмого февраля губернатор Новгородской области Андрей Никитин подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его назначили заместителем министра транспорта. С того времени Дронов, который был первым заместителем губернатора, исполнял обязанности главы региона.Накануне состоялась встреча президента с Дроновым, на которой обсуждались приоритеты региональной политики. Речь шла о вкладе в решение задач СВО и развитии радиоэлектроники.

https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html

новгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, новгородская область