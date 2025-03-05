Рейтинг@Mail.ru
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 05.03.2025 (обновлено: 16:50 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003241793.html
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 05.03.2025
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко
Правительство в целом поддерживает целесообразность эксперимента со сдачей только двух ОГЭ в некоторых регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:28:00+03:00
2025-03-05T16:50:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
общество
основной государственный экзамен (огэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990946243_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_c9ef33a6c5fd37f0f80a6c2b9b42f0d6.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство в целом поддерживает целесообразность эксперимента со сдачей только двух ОГЭ в некоторых регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Целесообразность эксперимента для разработки нового механизма проведения государственной итоговой аттестации и приема в колледжи по месту жительства, подчеркну, на дефицитные для регионов рабочие специальности мы в целом поддерживаем", - сказал зампред правительства в ходе правительственного часа в Госдуме.Он отметил, что регионам-участникам необходимо выделить дополнительные бюджетные места в системе СПО по востребованным для субъекта специальностям.
https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990946243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c2ef245f11d5ceef7ab3db9abd57abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, общество, основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко

Чернышенко заявил о поддержке правительством проекта сдачи ОГЭ по двум предметам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство в целом поддерживает целесообразность эксперимента со сдачей только двух ОГЭ в некоторых регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Целесообразность эксперимента для разработки нового механизма проведения государственной итоговой аттестации и приема в колледжи по месту жительства, подчеркну, на дефицитные для регионов рабочие специальности мы в целом поддерживаем", - сказал зампред правительства в ходе правительственного часа в Госдуме.
Он отметил, что регионам-участникам необходимо выделить дополнительные бюджетные места в системе СПО по востребованным для субъекта специальностям.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Вчера, 14:18
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбществоОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала