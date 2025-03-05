https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003241793.html

Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко

Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 05.03.2025

Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко

Правительство в целом поддерживает целесообразность эксперимента со сдачей только двух ОГЭ в некоторых регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:28:00+03:00

2025-03-05T16:28:00+03:00

2025-03-05T16:50:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

общество

основной государственный экзамен (огэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство в целом поддерживает целесообразность эксперимента со сдачей только двух ОГЭ в некоторых регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Целесообразность эксперимента для разработки нового механизма проведения государственной итоговой аттестации и приема в колледжи по месту жительства, подчеркну, на дефицитные для регионов рабочие специальности мы в целом поддерживаем", - сказал зампред правительства в ходе правительственного часа в Госдуме.Он отметил, что регионам-участникам необходимо выделить дополнительные бюджетные места в системе СПО по востребованным для субъекта специальностям.

https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий чернышенко, общество, основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование