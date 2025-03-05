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Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 05.03.2025
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко
Правительство в целом поддерживает целесообразность эксперимента со сдачей только двух ОГЭ в некоторых регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:28:00+03:00
2025-03-05T16:28:00+03:00
2025-03-05T16:50:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
общество
основной государственный экзамен (огэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство в целом поддерживает целесообразность эксперимента со сдачей только двух ОГЭ в некоторых регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Целесообразность эксперимента для разработки нового механизма проведения государственной итоговой аттестации и приема в колледжи по месту жительства, подчеркну, на дефицитные для регионов рабочие специальности мы в целом поддерживаем", - сказал зампред правительства в ходе правительственного часа в Госдуме.Он отметил, что регионам-участникам необходимо выделить дополнительные бюджетные места в системе СПО по востребованным для субъекта специальностям.
https://ria.ru/20250305/ege-1734473764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий чернышенко, общество, основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко
Чернышенко заявил о поддержке правительством проекта сдачи ОГЭ по двум предметам