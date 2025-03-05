https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003119283.html

В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек

В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек - РИА Новости, 05.03.2025

В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек

Два пострадавших при взрыве газа в Белореченске на Кубани госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в среду РИА Новости в администрации... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:36:00+03:00

2025-03-05T08:36:00+03:00

2025-03-05T09:06:00+03:00

происшествия

белореченск

белореченский район

сергей сидоренко

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Два пострадавших при взрыве газа в Белореченске на Кубани госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в среду РИА Новости в администрации Белореченского района. Ранее в среду спасатели сообщили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске, обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. В развёрнутом ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей. "(Их жизни - ред.) ничего не угрожает. Двое лежат (в больнице - ред.)", - сказали в администрации. В пресс-службе также уточнили, что третий пострадавший находится на амбулаторном лечении. Глава Белореченского района Сергей Сидоренко в Telegram-канале уточнил, что у одного из пострадавших "ожоги 70% тела, он находится в реанимации", а у второго - "перелом бедра".

https://ria.ru/20250218/vzryv-2000016856.html

белореченск

белореченский район

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Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир Восемь квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске, рассказали РИА Новости в экстренных службах 2025-03-05T08:36 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, белореченск, белореченский район, сергей сидоренко