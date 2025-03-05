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В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек - РИА Новости, 05.03.2025
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08:36 05.03.2025 (обновлено: 09:06 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003119283.html
В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек
В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек - РИА Новости, 05.03.2025
В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек
Два пострадавших при взрыве газа в Белореченске на Кубани госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в среду РИА Новости в администрации... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:36:00+03:00
2025-03-05T09:06:00+03:00
происшествия
белореченск
белореченский район
сергей сидоренко
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Два пострадавших при взрыве газа в Белореченске на Кубани госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в среду РИА Новости в администрации Белореченского района. Ранее в среду спасатели сообщили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске, обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. В развёрнутом ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей. "(Их жизни - ред.) ничего не угрожает. Двое лежат (в больнице - ред.)", - сказали в администрации. В пресс-службе также уточнили, что третий пострадавший находится на амбулаторном лечении. Глава Белореченского района Сергей Сидоренко в Telegram-канале уточнил, что у одного из пострадавших "ожоги 70% тела, он находится в реанимации", а у второго - "перелом бедра".
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белореченск
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Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир
Восемь квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске, рассказали РИА Новости в экстренных службах
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происшествия, белореченск, белореченский район, сергей сидоренко
Происшествия, Белореченск, Белореченский район, Сергей Сидоренко
В Белореченске после взрыва газа госпитализировали двух человек

В Белореченске на Кубани после взрыва газа госпитализировали двух человек

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Два пострадавших при взрыве газа в Белореченске на Кубани госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в среду РИА Новости в администрации Белореченского района.
Ранее в среду спасатели сообщили о взрыве газовоздушной смеси в Белореченске, обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. По уточненным данным, пострадали три человека. В развёрнутом ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей.
"(Их жизни - ред.) ничего не угрожает. Двое лежат (в больнице - ред.)", - сказали в администрации. В пресс-службе также уточнили, что третий пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Глава Белореченского района Сергей Сидоренко в Telegram-канале уточнил, что у одного из пострадавших "ожоги 70% тела, он находится в реанимации", а у второго - "перелом бедра".
Последствия взрыва газа и обрушения межквартирных перекрытий в жилом доме в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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ПроисшествияБелореченскБелореченский районСергей Сидоренко
 
 
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