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В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого - РИА Новости, 05.03.2025
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18:41 05.03.2025 (обновлено: 19:22 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/arest-2003272973.html
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого - РИА Новости, 05.03.2025
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:41:00+03:00
2025-03-05T19:22:00+03:00
ирина волк
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. "Сегодня по ходатайству следствия Невским районным судом города Санкт-Петербурга обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области не менее трех раз ударил по голове своего знакомого, а когда тот упал, не менее двух раз вновь ударил его по голове, а также "сделал удушающий прием руками", отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве. После преступления обвиняемый в попытке избежать наказания покинул город, 3 марта он был задержан оперативниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург. Городской главк СК РФ сообщал, что мужчина признал вину. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также было предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html
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ирина волк, общество
Ирина Волк, Общество
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве мужчины, чье тело нашли в Неве

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramОбвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу.
"Сегодня по ходатайству следствия Невским районным судом города Санкт-Петербурга обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в Telegram-канале ведомства.
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По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области не менее трех раз ударил по голове своего знакомого, а когда тот упал, не менее двух раз вновь ударил его по голове, а также "сделал удушающий прием руками", отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.
После преступления обвиняемый в попытке избежать наказания покинул город, 3 марта он был задержан оперативниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург. Городской главк СК РФ сообщал, что мужчина признал вину.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также было предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
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