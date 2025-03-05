https://ria.ru/20250305/arest-2003272973.html
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого - РИА Новости, 05.03.2025
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:41:00+03:00
2025-03-05T18:41:00+03:00
2025-03-05T19:22:00+03:00
ирина волк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003280046_0:11:635:368_1920x0_80_0_0_80cfb83b3d9c09a7b68cf988a2b52104.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. "Сегодня по ходатайству следствия Невским районным судом города Санкт-Петербурга обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области не менее трех раз ударил по голове своего знакомого, а когда тот упал, не менее двух раз вновь ударил его по голове, а также "сделал удушающий прием руками", отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве. После преступления обвиняемый в попытке избежать наказания покинул город, 3 марта он был задержан оперативниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург. Городской главк СК РФ сообщал, что мужчина признал вину. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также было предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html
https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003280046_0:0:491:368_1920x0_80_0_0_dae34a2873ef51ab9f572c4282ad7842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, общество
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве мужчины, чье тело нашли в Неве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости.
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, отправлен под стражу, сообщила пресс-служба
ГСУСК РФ по Петербургу.
"Сегодня по ходатайству следствия Невским районным судом города Санкт-Петербурга обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области не менее трех раз ударил по голове своего знакомого, а когда тот упал, не менее двух раз вновь ударил его по голове, а также "сделал удушающий прием руками", отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.
После преступления обвиняемый в попытке избежать наказания покинул город, 3 марта он был задержан оперативниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург. Городской главк СК РФ сообщал, что мужчина признал вину.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также было предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.