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Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу, заявил Косачев - РИА Новости, 04.03.2025
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06:57 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002885972.html
Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу, заявил Косачев
Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу, заявил Косачев - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу, заявил Косачев
Владимир Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться президенту США Дональду Трампу после скандальной перепалки в Овальном кабинете, считает вице-спикер... РИА Новости, 04.03.2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться президенту США Дональду Трампу после скандальной перепалки в Овальном кабинете, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "В психологии, как известно, различают пять стадий принятия неизбежного: отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие. Владимир "мир нужен как можно скорее" Зеленский после взбучки в Белом доме явно в четвертой стадии. Он судорожно ищет любые возможности вновь понравиться Трампу", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Косачева, осталось увидеть костюм Зеленского и "публичные слезы благодарности" за американскую помощь. "Чего не сделаешь ради сохранения власти", - заключил он. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250302/politika-2002631125.html
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сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф
США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу, заявил Косачев

Косачев: Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться президенту США Дональду Трампу после скандальной перепалки в Овальном кабинете, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В психологии, как известно, различают пять стадий принятия неизбежного: отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие. Владимир "мир нужен как можно скорее" Зеленский после взбучки в Белом доме явно в четвертой стадии. Он судорожно ищет любые возможности вновь понравиться Трампу", - написал он в своем Telegram-канале.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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По мнению Косачева, осталось увидеть костюм Зеленского и "публичные слезы благодарности" за американскую помощь.
"Чего не сделаешь ради сохранения власти", - заключил он.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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