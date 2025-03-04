Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу, заявил Косачев
Косачев: Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться Трампу
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ищет любые возможности вновь понравиться президенту США Дональду Трампу после скандальной перепалки в Овальном кабинете, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В психологии, как известно, различают пять стадий принятия неизбежного: отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие. Владимир "мир нужен как можно скорее" Зеленский после взбучки в Белом доме явно в четвертой стадии. Он судорожно ищет любые возможности вновь понравиться Трампу", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Косачева, осталось увидеть костюм Зеленского и "публичные слезы благодарности" за американскую помощь.
"Чего не сделаешь ради сохранения власти", - заключил он.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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