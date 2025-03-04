https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002869172.html

В Раде призвали начать процедуру импичмента Зеленского

В Раде призвали начать процедуру импичмента Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025

В Раде призвали начать процедуру импичмента Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:14:00+03:00

2025-03-04T01:14:00+03:00

2025-03-04T01:14:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского. "Я направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку официальное обращение с требованием инициировать процедуру импичмента... Владимира Зеленского", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам депутата, причиной его обращения стал "дипломатический провал" Зеленского во время визита в Вашингтон, вызвавший потерю "безусловной поддержки" Украины со стороны США. Произошедшее, утверждает Дубинский, стало результатом некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий против оппозиции и узурпации власти. Дубинский считает, что руководство Верховной рады будет "всеми силами" саботировать процесс начала импичмента, так как боится выносить вопрос на голосование из-за уверенности в последующем развале правящей парламентской коалиции. "Я требую немедленного созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса о создании специальной следственной комиссии, а также выдачи подписных листов для сбора необходимых 220+ подписей депутатов", - добавил депутат. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, руслан стефанчук, верховная рада украины