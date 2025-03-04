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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики - РИА Новости, 04.03.2025
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22:24 04.03.2025 (обновлено: 22:28 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/zaderzhanie-2003076540.html
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики
В Петербурге задержан мужчина, стрелявший из окна из травматического оружия в доме на 11 линии Васильевского острова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:24:00+03:00
2025-03-04T22:28:00+03:00
происшествия
васильевский остров
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан мужчина, стрелявший из окна из травматического оружия в доме на 11 линии Васильевского острова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Мужчина, стрелявший из травматического оружия, на Васильевском острове задержан. Предположительно, он находится в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что выстрелы были в воздух, в результате никто не пострадал. "Задержанного повезли в больницу для прохождения медицинского освидетельствования", - уточнил источник.
https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html
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происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, россия
Происшествия, Васильевский остров, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из окна из травматического оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан мужчина, стрелявший из окна из травматического оружия в доме на 11 линии Васильевского острова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Мужчина, стрелявший из травматического оружия, на Васильевском острове задержан. Предположительно, он находится в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что выстрелы были в воздух, в результате никто не пострадал. "Задержанного повезли в больницу для прохождения медицинского освидетельствования", - уточнил источник.
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ПроисшествияВасильевский островСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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