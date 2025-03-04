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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики
В Петербурге задержан мужчина, стрелявший из окна из травматического оружия в доме на 11 линии Васильевского острова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:24:00+03:00
2025-03-04T22:24:00+03:00
2025-03-04T22:28:00+03:00
происшествия
васильевский остров
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан мужчина, стрелявший из окна из травматического оружия в доме на 11 линии Васильевского острова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Мужчина, стрелявший из травматического оружия, на Васильевском острове задержан. Предположительно, он находится в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что выстрелы были в воздух, в результате никто не пострадал. "Задержанного повезли в больницу для прохождения медицинского освидетельствования", - уточнил источник.
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происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, россия
Происшествия, Васильевский остров, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна из травматики
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из окна из травматического оружия