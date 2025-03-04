https://ria.ru/20250304/vrio-2003077395.html

Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области - РИА Новости, 04.03.2025

Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым отметил необходимость особого... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T22:36:00+03:00

2025-03-04T22:36:00+03:00

2025-03-04T23:40:00+03:00

политика

новгородская область

россия

владимир путин

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым отметил необходимость особого отношения к делу на посту главы региона.Дронов после отставки Андрея Никитина в феврале с поста губернатора Новгородской области исполнял обязанности главы региона."Входите в курс дел?", - спросил Путин у Дронова в начале встречи.Получив утвердительный ответ, российский президент отметил, что этот процесс не должен быть трудным для Дронова, так как он работает в регионе уже продолжительное время."Ну там вам входить-то нечего, вы и так в курсе, сколько уже там работаете?" - поинтересовался Путин.Дронов уточнил, что работает в регионе почти восемь лет."Новизны особой нет, но тем не менее новая позиция, она все-таки требует особого отношения к делу", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250304/doverie-2003082031.html

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политика, новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)