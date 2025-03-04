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Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области - РИА Новости, 04.03.2025
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22:36 04.03.2025 (обновлено: 23:40 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vrio-2003077395.html
Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области
Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области - РИА Новости, 04.03.2025
Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым отметил необходимость особого... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:36:00+03:00
2025-03-04T23:40:00+03:00
политика
новгородская область
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым отметил необходимость особого отношения к делу на посту главы региона.Дронов после отставки Андрея Никитина в феврале с поста губернатора Новгородской области исполнял обязанности главы региона."Входите в курс дел?", - спросил Путин у Дронова в начале встречи.Получив утвердительный ответ, российский президент отметил, что этот процесс не должен быть трудным для Дронова, так как он работает в регионе уже продолжительное время."Ну там вам входить-то нечего, вы и так в курсе, сколько уже там работаете?" - поинтересовался Путин.Дронов уточнил, что работает в регионе почти восемь лет."Новизны особой нет, но тем не менее новая позиция, она все-таки требует особого отношения к делу", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250304/doverie-2003082031.html
https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html
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политика, новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)
Политика, Новгородская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

Путин предложил Александру Дронову пост врио губернатора Новгородской области

© Фото : Правительство Новгородской областиАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Правительство Новгородской области
Александр Дронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым отметил необходимость особого отношения к делу на посту главы региона.
Дронов после отставки Андрея Никитина в феврале с поста губернатора Новгородской области исполнял обязанности главы региона.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Входите в курс дел?", - спросил Путин у Дронова в начале встречи.
Получив утвердительный ответ, российский президент отметил, что этот процесс не должен быть трудным для Дронова, так как он работает в регионе уже продолжительное время.
"Ну там вам входить-то нечего, вы и так в курсе, сколько уже там работаете?" - поинтересовался Путин.
Дронов уточнил, что работает в регионе почти восемь лет.
"Новизны особой нет, но тем не менее новая позиция, она все-таки требует особого отношения к делу", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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ПолитикаНовгородская областьРоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
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