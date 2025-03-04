Проскуровско-Черновицкая наступательная операция: символ непоколебимости

Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта проходила с 4 марта по 17 апреля 1944 года под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта проходила с 4 марта по 17 апреля 1944 года под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Основная цель операции — окончательный разгром главных сил немецкой группировки из состава группы армий "Юг", а также освобождение значительной части Правобережной Украины.
Основная цель операции — окончательный разгром главных сил немецкой группировки из состава группы армий "Юг", а также освобождение значительной части Правобережной Украины.
Первое наступление Красной армии началось 4 марта. В ответ немцы стали перебрасывать к месту прорыва крупные резервы.
Отразив сильные контрудары противника, советскому командованию пришлось приостановить наступление до 21 марта.
Первое наступление Красной армии началось 4 марта. В ответ немцы стали перебрасывать к месту прорыва крупные резервы.
Отразив сильные контрудары противника, советскому командованию пришлось приостановить наступление до 21 марта.
По итогам повторного наступления перегруппировавшиеся советские войска продвинулись в западном и южном направлениях на 80-350 километров, включая территорию у предгорья Карпат, а также освободили часть Правобережной Украины и нанесли поражение 20 немецким дивизиям.
По итогам повторного наступления перегруппировавшиеся советские войска продвинулись в западном и южном направлениях на 80-350 километров, включая территорию у предгорья Карпат, а также освободили часть Правобережной Украины и нанесли поражение 20 немецким дивизиям.
На фото: город Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.
Город был значительно разрушен, немцы заминировали и взорвали многие здания и различные стратегические объекты.
На фото: город Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.
Город был значительно разрушен, немцы заминировали и взорвали многие здания и различные стратегические объекты.
За проявленный героизм 70 соединений и частей Советской армии получили почетные наименования: проскуровские, черновицкие, винницкие, ямпольские и так далее.
На фото: красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.
За проявленный героизм 70 соединений и частей Советской армии получили почетные наименования: проскуровские, черновицкие, винницкие, ямпольские и так далее.
На фото: красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.