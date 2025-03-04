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Проскуровско-Черновицкая наступательная операция: символ непоколебимости - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 04.03.2025 (обновлено: 18:30 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vov-2000008508.html
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция: символ непоколебимости
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция: символ непоколебимости - РИА Новости, 04.03.2025
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция: символ непоколебимости
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция стала одним из решающих маневров Великой Отечественной войны, в результате которого советские бойцы значительно приблизили окончательное освобождение родной страны от фашистских захватчиков. Архивные кадры проведения операции — в фотоленте РИА Новости.
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Проскуровско-Черновицкая наступательная операция: символ непоколебимости

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Проскуровско-Черновицкая наступательная операция стала одним из решающих маневров Великой Отечественной войны, в результате которого советские бойцы значительно приблизили окончательное освобождение родной страны от фашистских захватчиков. Архивные кадры проведения операции — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанк

Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта проходила с 4 марта по 17 апреля 1944 года под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Войска 1-го Украинского фронта вступают в город Черновцы.

Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта проходила с 4 марта по 17 апреля 1944 года под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
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© РИА Новости / А. Петров | Перейти в медиабанк

Основная цель операции — окончательный разгром главных сил немецкой группировки из состава группы армий "Юг", а также освобождение значительной части Правобережной Украины.

Скопление разбитой немецкой техники на центральных улицах города Бар

Основная цель операции — окончательный разгром главных сил немецкой группировки из состава группы армий "Юг", а также освобождение значительной части Правобережной Украины.

© РИА Новости / А. Петров
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2 из 6
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Первое наступление Красной армии началось 4 марта. В ответ немцы стали перебрасывать к месту прорыва крупные резервы.

Отразив сильные контрудары противника, советскому командованию пришлось приостановить наступление до 21 марта.

Танковая бригада при поддержке пехоты ведут бои по освобождению территорий Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков

Первое наступление Красной армии началось 4 марта. В ответ немцы стали перебрасывать к месту прорыва крупные резервы.

Отразив сильные контрудары противника, советскому командованию пришлось приостановить наступление до 21 марта.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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3 из 6
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк

По итогам повторного наступления перегруппировавшиеся советские войска продвинулись в западном и южном направлениях на 80-350 километров, включая территорию у предгорья Карпат, а также освободили часть Правобережной Украины и нанесли поражение 20 немецким дивизиям.

Захваченная трофейная немецкая самоходная гаубица Hummel калибра 150 мм

По итогам повторного наступления перегруппировавшиеся советские войска продвинулись в западном и южном направлениях на 80-350 километров, включая территорию у предгорья Карпат, а также освободили часть Правобережной Украины и нанесли поражение 20 немецким дивизиям.

© РИА Новости / Александр Капустянский
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4 из 6
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

На фото: город Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.

Город был значительно разрушен, немцы заминировали и взорвали многие здания и различные стратегические объекты.

Город Винница был значительно разрушен, немцы заминировали и взорвали многие здания и различные стратегические объекты

На фото: город Винница, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов в результате Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.

Город был значительно разрушен, немцы заминировали и взорвали многие здания и различные стратегические объекты.

© РИА Новости / Иван Шагин
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5 из 6
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк

За проявленный героизм 70 соединений и частей Советской армии получили почетные наименования: проскуровские, черновицкие, винницкие, ямпольские и так далее.

На фото: красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.

Красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.

За проявленный героизм 70 соединений и частей Советской армии получили почетные наименования: проскуровские, черновицкие, винницкие, ямпольские и так далее.

На фото: красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.

© РИА Новости / Александр Капустянский
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