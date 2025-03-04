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"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях - РИА Новости, 04.03.2025
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02:14 04.03.2025 (обновлено: 02:17 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vkontakte-2002872678.html
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях - РИА Новости, 04.03.2025
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях
Социальная сеть "ВКонтакте" работает штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе компании после сообщений о сбоях. РИА Новости, 04.03.2025
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россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" работает штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе компании после сообщений о сбоях. По данным сервиса по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", на 0.53 мск было зафиксировано более 6 тысяч жалоб от пользователей "ВКонтакте" в нескольких регионах России, больше всего - из Москвы и Петербурга. По данным Downdetector, речь шла о более чем 16 тысячах жалоб. "Все сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, москва, санкт-петербург
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях

"ВКонтакте" заявила о штатном режиме работы сервиса после сообщений о сбоях

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" работает штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе компании после сообщений о сбоях.
По данным сервиса по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", на 0.53 мск было зафиксировано более 6 тысяч жалоб от пользователей "ВКонтакте" в нескольких регионах России, больше всего - из Москвы и Петербурга. По данным Downdetector, речь шла о более чем 16 тысячах жалоб.
"Все сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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