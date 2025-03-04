https://ria.ru/20250304/vkontakte-2002872678.html
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях - РИА Новости, 04.03.2025
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях
Социальная сеть "ВКонтакте" работает штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе компании после сообщений о сбоях. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:14:00+03:00
2025-03-04T02:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" работает штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе компании после сообщений о сбоях. По данным сервиса по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", на 0.53 мск было зафиксировано более 6 тысяч жалоб от пользователей "ВКонтакте" в нескольких регионах России, больше всего - из Москвы и Петербурга. По данным Downdetector, речь шла о более чем 16 тысячах жалоб. "Все сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, москва, санкт-петербург
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург
"ВКонтакте" опровергла сообщения о сбоях
"ВКонтакте" заявила о штатном режиме работы сервиса после сообщений о сбоях