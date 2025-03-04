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В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой - РИА Новости, 04.03.2025
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01:07 04.03.2025 (обновлено: 01:41 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vkontakte-2002868793.html
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой - РИА Новости, 04.03.2025
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 04.03.2025
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технологии
россия
калининградская область
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 6298", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 0.53 мск. Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Калининградской области до Челябинской, больше всего - из Москвы и Петербурга. При этом сервис по отслеживанию сбоев Downdetector сообщает о более чем 16 тысячах жалоб от пользователей соцсети.
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технологии, россия, калининградская область, москва
Технологии, Россия, Калининградская область, Москва
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой

Шесть тысяч пользователей "ВКонтакте" пожаловались на работу соцсети

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
"ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 6298", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 0.53 мск.
Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Калининградской области до Челябинской, больше всего - из Москвы и Петербурга.
При этом сервис по отслеживанию сбоев Downdetector сообщает о более чем 16 тысячах жалоб от пользователей соцсети.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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