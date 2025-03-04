https://ria.ru/20250304/vkontakte-2002868793.html

В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой

В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой - РИА Новости, 04.03.2025

В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:07:00+03:00

2025-03-04T01:07:00+03:00

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технологии

россия

калининградская область

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 6298", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 0.53 мск. Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Калининградской области до Челябинской, больше всего - из Москвы и Петербурга. При этом сервис по отслеживанию сбоев Downdetector сообщает о более чем 16 тысячах жалоб от пользователей соцсети.

https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002321205.html

россия

калининградская область

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2025

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технологии, россия, калининградская область, москва