https://ria.ru/20250304/vkontakte-2002868793.html
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой - РИА Новости, 04.03.2025
В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:07:00+03:00
2025-03-04T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 6 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "ВКонтакте" - количество жалоб за сегодня: 6298", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 0.53 мск. Жалобы на работу "ВКонтакте" зафиксированы в нескольких регионах России - от Калининградской области до Челябинской, больше всего - из Москвы и Петербурга. При этом сервис по отслеживанию сбоев Downdetector сообщает о более чем 16 тысячах жалоб от пользователей соцсети.
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В работе "ВКонтакте" в России произошел сбой
Шесть тысяч пользователей "ВКонтакте" пожаловались на работу соцсети