https://ria.ru/20250304/ushakov-2003068900.html

Россия и США пока не договорились о встрече в марте, заявил Ушаков

Россия и США пока не договорились о встрече в марте, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и США пока не договорились о встрече в марте, заявил Ушаков

Представители России и США пока не договаривались о возможности проведения новой встречи делегаций в марте, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Представители России и США пока не договаривались о возможности проведения новой встречи делегаций в марте, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я не знаю, пока не договаривались об этом", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможна ли в этом месяце еще одна встреча с делегацией США.

https://ria.ru/20250304/ssha-2003065371.html

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