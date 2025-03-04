https://ria.ru/20250304/ushakov-2003068900.html
Россия и США пока не договорились о встрече в марте, заявил Ушаков
Россия и США пока не договорились о встрече в марте, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и США пока не договорились о встрече в марте, заявил Ушаков
Представители России и США пока не договаривались о возможности проведения новой встречи делегаций в марте, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:53:00+03:00
2025-03-04T20:53:00+03:00
2025-03-04T20:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Представители России и США пока не договаривались о возможности проведения новой встречи делегаций в марте, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я не знаю, пока не договаривались об этом", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможна ли в этом месяце еще одна встреча с делегацией США.
https://ria.ru/20250304/ssha-2003065371.html
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россия, сша, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, В мире
Россия и США пока не договорились о встрече в марте, заявил Ушаков
Ушаков: Россия и США пока не договорились о новой встрече делегаций в марте