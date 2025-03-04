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Четкой даты переговоров России и США еще нет, заявил Ушаков
Четкой даты переговоров России и США еще нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.03.2025
Четкой даты переговоров России и США еще нет, заявил Ушаков
Четкой даты новых переговоров делегаций России и США еще нет, стороны пока не договорились на этот счет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:16:00+03:00
2025-03-04T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Четкой даты новых переговоров делегаций России и США еще нет, стороны пока не договорились на этот счет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Не договорились пока на этот счет, нет четкой даты", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, когда состоятся следующие переговоры с представителями США.
https://ria.ru/20250304/ssha-2003065371.html
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россия, сша, юрий ушаков, в мире, украина
Россия, США, Юрий Ушаков, В мире, Украина
Четкой даты переговоров России и США еще нет, заявил Ушаков
Ушаков: четкой даты новых переговоров делегаций России и США еще нет