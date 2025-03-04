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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2025
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23:45 04.03.2025 (обновлено: 00:02 05.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003083026.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-04T23:45:00+03:00
2025-03-05T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушную тревогу уже объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 23.42 мск.В подконтрольной Киеву части Запорожской области тревога была объявлена в 20.15 мск, в Сумской и Днепропетровской областях - в 20.55, в подконтрольной Киеву части Запорожской области - в 21.22, в Черниговской - в 21.27, в Одесской - в 21.43, в Харьковской - в 22.17, в Полтавской - в 22.25, в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Николаевской области - в 22.26.В Киевской области тревога была объявлена в 23.05 мск.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003078754.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003080063.html
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в мире, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога на Украине расширилась на Киев

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушную тревогу уже объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.
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Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 23.42 мск.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области тревога была объявлена в 20.15 мск, в Сумской и Днепропетровской областях - в 20.55, в подконтрольной Киеву части Запорожской области - в 21.22, в Черниговской - в 21.27, в Одесской - в 21.43, в Харьковской - в 22.17, в Полтавской - в 22.25, в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Николаевской области - в 22.26.
В Киевской области тревога была объявлена в 23.05 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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