В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога на Украине расширилась на Киев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушную тревогу уже объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.
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Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 23.42 мск.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области тревога была объявлена в 20.15 мск, в Сумской и Днепропетровской областях - в 20.55, в подконтрольной Киеву части Запорожской области - в 21.22, в Черниговской - в 21.27, в Одесской - в 21.43, в Харьковской - в 22.17, в Полтавской - в 22.25, в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Николаевской области - в 22.26.
В Киевской области тревога была объявлена в 23.05 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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