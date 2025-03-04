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“Россия сегодня” провела беседу о роли Ближнего Востока в мире на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 04.03.2025 (обновлено: 23:25 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003080813.html
“Россия сегодня” провела беседу о роли Ближнего Востока в мире на Украине
“Россия сегодня” провела беседу о роли Ближнего Востока в мире на Украине - РИА Новости, 04.03.2025
“Россия сегодня” провела беседу о роли Ближнего Востока в мире на Украине
Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол, посвященный роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта. В дискуссии приняли... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:20:00+03:00
2025-03-04T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
ближний восток
россия
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рушан аббясов
андрей кортунов
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол, посвященный роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта. В дискуссии приняли участие первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, заведующая кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД РФ Гюльнара Гаджимурадова, глава Консультативного управления по вопросам медицины при Кабинете министров Египта Ахмед Мохамед Али Аль-Саид, советник экс-президента Ливана Амаль Абу Зейд, директор Азиатского центра исследований и перевода Египта, член Совета по развитию исследований в области социальных наук в Африке Ахмед Мустафа.В ходе круглого стола эксперты обсудили потенциал Ближнего Востока как посредника в мирном урегулировании, экономические последствия конфликта для региона, а также влияние текущей международной ситуации на вопросы безопасности, торговли и гуманитарного взаимодействия арабских государств и России.Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов подчеркнул, что страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие, - играют все более значимую роль в мировых процессах, включая урегулирование российско-украинского конфликта: “Если раньше в какой-то мере Европа решала дела Ближнего Востока, то теперь Ближний Восток играет ключевую роль в решении в том числе европейских вопросов, что является важным прорывом для региона”. Эксперт отметил, что Ближний Восток становится центром мировой политики, активно участвуя в формировании нового многополярного миропорядка.Амаль Абу Зейд, представляя ливанскую точку зрения, подчеркнул, что отношения России и США имеют очень сильное влияние на обстановку во всем арабском регионе: “Представители РФ и США встречаются в Турции, в Саудовской Аравии с целью добиться консенсуса не только по вопросам урегулирования конфликта в Украине, но и по ряду других важнейших дел, например, ближневосточной палестинской тематике. Встречи показывают, что региональные конфликты и роль Сирии на мировой арене в будущем также находятся в центре переговорного процесса".Гюльнара Гаджимурадова подчеркнула неизменную поддержку со стороны России арабским странам. По её словам, “Россия, как в советский период, так и в последующие годы, последовательно оказывала гуманитарную, военную и дипломатическую помощь странам Ближнего Востока, содействовала урегулированию региональных конфликтов, включая палестинский вопрос”. Эксперт отметила, что, вопреки распространённому мнению, никакого разворота на Восток не произошло: “Россия лишь расставила внешнеполитические приоритеты в отношении арабского региона. Сегодня мы вновь исходим из принципа взаимности, выстраивая сотрудничество с теми, кто также заинтересован в партнёрстве”.Эксперты рассмотрели влияние конфликта на ключевые ближневосточные вопросы. В рамках дискуссии Ахмед Мохамед Али Аль-Саид отметил, что экономические последствия российско-украинского противостояния уже сказались на торговых потоках и продовольственной безопасности в арабском мире: “Россия и Украина являются основными поставщиками пшеницы и зерновых культур в страны Востока, поэтому, конечно, СВО оказала колоссальное влияние на эту сферу”. Кроме того, исследователь отметил, что “Ближний Восток уже сыграл огромную роль в урегулировании российско-украинского кризиса в ряде сфер – в первую очередь, в вопросе обмена пленными, который с самого начала совершался и продолжается до сих пор при активном участии арабских государств”.Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, говоря о заинтересованности Ближнего Востока в урегулирования конфликта между Россией и Украиной, отметил, что любое улучшение российско-украинских и российско-американских отношений будет выгодно странам Залива и арабскому миру в целом, и здесь речь идет не только о стабилизации цен на энергоресурсы и продовольственной безопасности, но и новых перспективных проектах сотрудничества: “Имеет смысл говорить о новых возможностях, которые откроются в этом случае для партнерства в области атомной энергетики, о других направлениях научно-технического сотрудничества, а также развитии партнерства в области транспортных и логистических проектов”.Ахмед Мустафа объяснил, почему Эр-Рияд стал площадкой проведения недавней встречи по российско-украинскому урегулированию: “Саудовская Аравия была выбрана как место для прямых переговоров России и США, потому что у неё хорошие отношения с обеими странами, также очень важна геополитическая и экономическая роль страны в последнее время не только в региональных, но и в международных делах”.Дискуссия прошла в первые дни священного для мусульман месяца Рамадан, который начался 1 марта. Этот период, наполненный духовными и культурными традициями, способствует укреплению взаимопонимания между народами. Россия и страны Ближнего Востока продолжают поддерживать многовековые связи, основанные на взаимном уважении и стремлении к диалогу.
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ближний восток, россия, украина, рушан аббясов, андрей кортунов, российский совет по международным делам, в мире, миа "россия сегодня"
Специальная военная операция на Украине, Ближний Восток, Россия, Украина, Рушан Аббясов, Андрей Кортунов, Российский совет по международным делам, В мире, МИА "Россия сегодня"

“Россия сегодня” провела беседу о роли Ближнего Востока в мире на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Медиагруппа Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол, посвященный роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта. В дискуссии приняли участие первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, заведующая кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД РФ Гюльнара Гаджимурадова, глава Консультативного управления по вопросам медицины при Кабинете министров Египта Ахмед Мохамед Али Аль-Саид, советник экс-президента Ливана Амаль Абу Зейд, директор Азиатского центра исследований и перевода Египта, член Совета по развитию исследований в области социальных наук в Африке Ахмед Мустафа.
В ходе круглого стола эксперты обсудили потенциал Ближнего Востока как посредника в мирном урегулировании, экономические последствия конфликта для региона, а также влияние текущей международной ситуации на вопросы безопасности, торговли и гуманитарного взаимодействия арабских государств и России.
© Фото : Мария ДевахинаМедиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Медиагруппа Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Мария Девахина
Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов подчеркнул, что страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие, - играют все более значимую роль в мировых процессах, включая урегулирование российско-украинского конфликта: “Если раньше в какой-то мере Европа решала дела Ближнего Востока, то теперь Ближний Восток играет ключевую роль в решении в том числе европейских вопросов, что является важным прорывом для региона”. Эксперт отметил, что Ближний Восток становится центром мировой политики, активно участвуя в формировании нового многополярного миропорядка.
Амаль Абу Зейд, представляя ливанскую точку зрения, подчеркнул, что отношения России и США имеют очень сильное влияние на обстановку во всем арабском регионе: “Представители РФ и США встречаются в Турции, в Саудовской Аравии с целью добиться консенсуса не только по вопросам урегулирования конфликта в Украине, но и по ряду других важнейших дел, например, ближневосточной палестинской тематике. Встречи показывают, что региональные конфликты и роль Сирии на мировой арене в будущем также находятся в центре переговорного процесса".
© Фото : Мария ДевахинаМедиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Медиагруппа Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Мария Девахина
Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Гюльнара Гаджимурадова подчеркнула неизменную поддержку со стороны России арабским странам. По её словам, “Россия, как в советский период, так и в последующие годы, последовательно оказывала гуманитарную, военную и дипломатическую помощь странам Ближнего Востока, содействовала урегулированию региональных конфликтов, включая палестинский вопрос”. Эксперт отметила, что, вопреки распространённому мнению, никакого разворота на Восток не произошло: “Россия лишь расставила внешнеполитические приоритеты в отношении арабского региона. Сегодня мы вновь исходим из принципа взаимности, выстраивая сотрудничество с теми, кто также заинтересован в партнёрстве”.
Эксперты рассмотрели влияние конфликта на ключевые ближневосточные вопросы. В рамках дискуссии Ахмед Мохамед Али Аль-Саид отметил, что экономические последствия российско-украинского противостояния уже сказались на торговых потоках и продовольственной безопасности в арабском мире: “Россия и Украина являются основными поставщиками пшеницы и зерновых культур в страны Востока, поэтому, конечно, СВО оказала колоссальное влияние на эту сферу”. Кроме того, исследователь отметил, что “Ближний Восток уже сыграл огромную роль в урегулировании российско-украинского кризиса в ряде сфер – в первую очередь, в вопросе обмена пленными, который с самого начала совершался и продолжается до сих пор при активном участии арабских государств”.
© Фото : Мария ДевахинаМедиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Медиагруппа Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Мария Девахина
Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, говоря о заинтересованности Ближнего Востока в урегулирования конфликта между Россией и Украиной, отметил, что любое улучшение российско-украинских и российско-американских отношений будет выгодно странам Залива и арабскому миру в целом, и здесь речь идет не только о стабилизации цен на энергоресурсы и продовольственной безопасности, но и новых перспективных проектах сотрудничества: “Имеет смысл говорить о новых возможностях, которые откроются в этом случае для партнерства в области атомной энергетики, о других направлениях научно-технического сотрудничества, а также развитии партнерства в области транспортных и логистических проектов”.
Ахмед Мустафа объяснил, почему Эр-Рияд стал площадкой проведения недавней встречи по российско-украинскому урегулированию: “Саудовская Аравия была выбрана как место для прямых переговоров России и США, потому что у неё хорошие отношения с обеими странами, также очень важна геополитическая и экономическая роль страны в последнее время не только в региональных, но и в международных делах”.
Дискуссия прошла в первые дни священного для мусульман месяца Рамадан, который начался 1 марта. Этот период, наполненный духовными и культурными традициями, способствует укреплению взаимопонимания между народами. Россия и страны Ближнего Востока продолжают поддерживать многовековые связи, основанные на взаимном уважении и стремлении к диалогу.
© Фото : Мария ДевахинаМедиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
Медиагруппа Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Мария Девахина
Медиагруппа "Россия сегодня” организовала круглый стол о роли Ближнего Востока в урегулировании российско-украинского конфликта
 
Специальная военная операция на УкраинеБлижний ВостокРоссияУкраинаРушан АббясовАндрей КортуновРоссийский совет по международным деламВ миреМИА "Россия сегодня"
 
 
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