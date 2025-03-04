В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины
Ученый Хазыр: диалог России и США осложнил положение Украины
Страны мира. Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Прямой диалог Москвы и Вашингтона осложнил положение Украины в конфликте с Россией, президент США Дональд Трамп обращается с Киевом приказным тоном, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр.
Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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"После избрания (Дональда) Трампа президентом США и прямого диалога Трампа с (Владимиром) Путиным положение Киева осложнилось. У Трампа - приказной тон с Киевом. Но пока рано говорить о том, что конфликт на Украине закончился с поражением одной из сторон, поскольку он продолжается, а соглашение еще не достигнуто. Кто больше выиграет от конфликта, станет ясно только после того, как будет достигнуто устойчивое соглашение", - заявил аналитик.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.