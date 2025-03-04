https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002881036.html

В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины

В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины - РИА Новости, 04.03.2025

В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины

Прямой диалог Москвы и Вашингтона осложнил положение Украины в конфликте с Россией, президент США Дональд Трамп обращается с Киевом приказным тоном, заявил РИА... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:37:00+03:00

2025-03-04T05:37:00+03:00

2025-03-04T05:37:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148218/04/1482180480_0:182:1366:950_1920x0_80_0_0_433a194e348a54af1a384c3961dbe5f5.jpg

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Прямой диалог Москвы и Вашингтона осложнил положение Украины в конфликте с Россией, президент США Дональд Трамп обращается с Киевом приказным тоном, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр. Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. "После избрания (Дональда) Трампа президентом США и прямого диалога Трампа с (Владимиром) Путиным положение Киева осложнилось. У Трампа - приказной тон с Киевом. Но пока рано говорить о том, что конфликт на Украине закончился с поражением одной из сторон, поскольку он продолжается, а соглашение еще не достигнуто. Кто больше выиграет от конфликта, станет ясно только после того, как будет достигнуто устойчивое соглашение", - заявил аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций