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В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины - РИА Новости, 04.03.2025
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05:37 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002881036.html
В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины
В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины - РИА Новости, 04.03.2025
В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины
Прямой диалог Москвы и Вашингтона осложнил положение Украины в конфликте с Россией, президент США Дональд Трамп обращается с Киевом приказным тоном, заявил РИА... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:37:00+03:00
2025-03-04T05:37:00+03:00
в мире
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владимир путин
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АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Прямой диалог Москвы и Вашингтона осложнил положение Украины в конфликте с Россией, президент США Дональд Трамп обращается с Киевом приказным тоном, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр. Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. "После избрания (Дональда) Трампа президентом США и прямого диалога Трампа с (Владимиром) Путиным положение Киева осложнилось. У Трампа - приказной тон с Киевом. Но пока рано говорить о том, что конфликт на Украине закончился с поражением одной из сторон, поскольку он продолжается, а соглашение еще не достигнуто. Кто больше выиграет от конфликта, станет ясно только после того, как будет достигнуто устойчивое соглашение", - заявил аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
В Турции считают, что диалог России и США осложнил положение Украины

Ученый Хазыр: диалог России и США осложнил положение Украины

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Страны мира. Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Прямой диалог Москвы и Вашингтона осложнил положение Украины в конфликте с Россией, президент США Дональд Трамп обращается с Киевом приказным тоном, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр.
Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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"После избрания (Дональда) Трампа президентом США и прямого диалога Трампа с (Владимиром) Путиным положение Киева осложнилось. У Трампа - приказной тон с Киевом. Но пока рано говорить о том, что конфликт на Украине закончился с поражением одной из сторон, поскольку он продолжается, а соглашение еще не достигнуто. Кто больше выиграет от конфликта, станет ясно только после того, как будет достигнуто устойчивое соглашение", - заявил аналитик.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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