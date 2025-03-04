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ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением - РИА Новости, 04.03.2025
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12:35 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tsb-2002940079.html
ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением
ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением - РИА Новости, 04.03.2025
ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением
Банк России готовит меры борьбы с мошенническим, вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи денег, сказал заместитель председателя ЦБ... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:35:00+03:00
2025-03-04T12:35:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк России готовит меры борьбы с мошенническим, вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи денег, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. "Сейчас мы видим схему с установкой вирусного программного обеспечения на телефоны человека. Мошенники убеждают человека не совершать какие-то действия с паролями, с банками и так далее, а просто поставить программу, например, обновить банковское приложение или перейти по фишинговой ссылке, которая скачает этот вирус... И мы сейчас оперативно готовим соответствующие меры, в том числе технологического характера", - сказал он на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. "Надеюсь, банки нас в этом тоже поддержат. Сейчас смотрим, сможем ли мы на уровне отраслевого регулирования это урегулировать, или нам придется обращаться к законодателям. Возможно, придется что-то поменять и на уровне нашего верхнеуровневого закона", - также добавил он. Зубарев отметил, что такое вредоносное ПО предоставляет удаленный доступ к телефону человека, и дальше мошенники без человека совершают все необходимые операции. Например, заходят в онлайн-банк, подтверждают все переводы, подтверждают все смс, пуш-сообщения и так далее. При этом человек в своём смартфоне ничего не видит.
https://realty.ria.ru/20250225/moskva-2001421677.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, общество
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ, Общество
ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением

Зубарев: ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк России готовит меры борьбы с мошенническим, вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи денег, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.
"Сейчас мы видим схему с установкой вирусного программного обеспечения на телефоны человека. Мошенники убеждают человека не совершать какие-то действия с паролями, с банками и так далее, а просто поставить программу, например, обновить банковское приложение или перейти по фишинговой ссылке, которая скачает этот вирус... И мы сейчас оперативно готовим соответствующие меры, в том числе технологического характера", - сказал он на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
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"Надеюсь, банки нас в этом тоже поддержат. Сейчас смотрим, сможем ли мы на уровне отраслевого регулирования это урегулировать, или нам придется обращаться к законодателям. Возможно, придется что-то поменять и на уровне нашего верхнеуровневого закона", - также добавил он.
Зубарев отметил, что такое вредоносное ПО предоставляет удаленный доступ к телефону человека, и дальше мошенники без человека совершают все необходимые операции. Например, заходят в онлайн-банк, подтверждают все переводы, подтверждают все смс, пуш-сообщения и так далее. При этом человек в своём смартфоне ничего не видит.
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