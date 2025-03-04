https://ria.ru/20250304/tsb-2002940079.html

ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением

ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением - РИА Новости, 04.03.2025

ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением

Банк России готовит меры борьбы с мошенническим, вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи денег, сказал заместитель председателя ЦБ... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:35:00+03:00

2025-03-04T12:35:00+03:00

2025-03-04T12:35:00+03:00

технологии

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк России готовит меры борьбы с мошенническим, вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи денег, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. "Сейчас мы видим схему с установкой вирусного программного обеспечения на телефоны человека. Мошенники убеждают человека не совершать какие-то действия с паролями, с банками и так далее, а просто поставить программу, например, обновить банковское приложение или перейти по фишинговой ссылке, которая скачает этот вирус... И мы сейчас оперативно готовим соответствующие меры, в том числе технологического характера", - сказал он на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. "Надеюсь, банки нас в этом тоже поддержат. Сейчас смотрим, сможем ли мы на уровне отраслевого регулирования это урегулировать, или нам придется обращаться к законодателям. Возможно, придется что-то поменять и на уровне нашего верхнеуровневого закона", - также добавил он. Зубарев отметил, что такое вредоносное ПО предоставляет удаленный доступ к телефону человека, и дальше мошенники без человека совершают все необходимые операции. Например, заходят в онлайн-банк, подтверждают все переводы, подтверждают все смс, пуш-сообщения и так далее. При этом человек в своём смартфоне ничего не видит.

https://realty.ria.ru/20250225/moskva-2001421677.html

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

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технологии, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, общество