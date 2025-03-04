https://ria.ru/20250304/tramp-2002905133.html
Эксперт объяснил, почему считает Трампа отцом неожиданностей
Эксперт объяснил, почему считает Трампа отцом неожиданностей - РИА Новости, 04.03.2025
Эксперт объяснил, почему считает Трампа отцом неожиданностей
Президент США Дональд Трамп - "отец неожиданностей", он может так же разблокировать военную помощь Украине, как и заблокировал ее, но только после компромисса,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:14:00+03:00
2025-03-04T10:14:00+03:00
2025-03-04T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - "отец неожиданностей", он может так же разблокировать военную помощь Украине, как и заблокировал ее, но только после компромисса, считает руководитель сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. "Это и добиться завершения конфликта, чего Трамп обещал давным-давно в ходе президентской кампании, это шаг промежуточный, проработанный тоже на скорую руку, но очень оперативно - вариант с ископаемыми. Целей несколько. Конечно, здесь и разъяренность Трампа после окончания его совершенно беспрецедентного пикирования в Белом доме с Владимиром Зеленским", - сказал РИА Новости Ознобищев, комментируя сообщения в СМИ. По его словам, целью является либо добиться вышеперечисленных задач, либо как минимум оказать давление на Украину, "Такого мощного давления бизнес-переговорщиков по канонам бизнес-переговоров, пожалуй, не было. Это произошло и происходит с приходом Трампа. Это, оказывается, может быть более эффективным, чем общепринятые подходы. Я думаю, что в данном случае Трамп и Белый дом обречены на удачу, поскольку давление настолько мощное и настолько очевидна как минимум не очень выгодная позиция Зеленского на сегодня", - добавил эксперт. По его мнению, отсутствие компромиссов со стороны Зеленского в этой ситуации может привести к его отставке. При этом эксперт считает, что США, несмотря на решение, о котором сообщили СМИ, запросто могут разблокировать оказание военной помощи Украине. "У США на сегодня нет никаких жестких или видимых правил ведения политики. Трамп абсолютно свободен от взятых им самим обязательств, меняет условия, добавляет их", - сказал Ознобищев. Он добавил, что "Трамп - отец неожиданности в сегодняшней международной политике, ждать от него можно чего угодно", Трамп, достигнув своих целей, может "сбавить обороты". Помимо телеканала Fox News о приостановке военной помощи Украине сообщила газета Washington Post, которой такую информацию подтвердил представитель Белого дома. После этого вице-президент США Джей-Ди заявил, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, а участие Вашингтона в экономике Киева - куда лучшая гарантия безопасности, чем военные из стороннего государства на Украине.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002885972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, сергей ознобищев, российская академия наук
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Ознобищев, Российская академия наук
Эксперт объяснил, почему считает Трампа отцом неожиданностей
Ознобищев: Трамп может разблокировать помощь Украине
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - "отец неожиданностей", он может так же разблокировать военную помощь Украине, как и заблокировал ее, но только после компромисса, считает руководитель сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США
приостанавливают всю военную помощь Украине
, пока Трамп
не решит, что Киев
демонстрирует приверженность мирным переговорам.
"Это и добиться завершения конфликта, чего Трамп обещал давным-давно в ходе президентской кампании, это шаг промежуточный, проработанный тоже на скорую руку, но очень оперативно - вариант с ископаемыми. Целей несколько. Конечно, здесь и разъяренность Трампа после окончания его совершенно беспрецедентного пикирования в Белом доме с Владимиром Зеленским
", - сказал РИА Новости Ознобищев
, комментируя сообщения в СМИ.
По его словам, целью является либо добиться вышеперечисленных задач, либо как минимум оказать давление на Украину,
"Такого мощного давления бизнес-переговорщиков по канонам бизнес-переговоров, пожалуй, не было. Это произошло и происходит с приходом Трампа. Это, оказывается, может быть более эффективным, чем общепринятые подходы. Я думаю, что в данном случае Трамп и Белый дом обречены на удачу, поскольку давление настолько мощное и настолько очевидна как минимум не очень выгодная позиция Зеленского на сегодня", - добавил эксперт.
По его мнению, отсутствие компромиссов со стороны Зеленского в этой ситуации может привести к его отставке. При этом эксперт считает, что США, несмотря на решение, о котором сообщили СМИ, запросто могут разблокировать оказание военной помощи Украине.
"У США на сегодня нет никаких жестких или видимых правил ведения политики. Трамп абсолютно свободен от взятых им самим обязательств, меняет условия, добавляет их", - сказал Ознобищев. Он добавил, что "Трамп - отец неожиданности в сегодняшней международной политике, ждать от него можно чего угодно", Трамп, достигнув своих целей, может "сбавить обороты".
Помимо телеканала Fox News о приостановке военной помощи Украине сообщила газета Washington Post, которой такую информацию подтвердил представитель Белого дома. После этого вице-президент США Джей-Ди заявил, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, а участие Вашингтона
в экономике Киева - куда лучшая гарантия безопасности, чем военные из стороннего государства на Украине.