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Трампа волнует судьба расчетов в долларах, заявил Титов - РИА Новости, 04.03.2025
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03:18 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tramp-2002875833.html
Трампа волнует судьба расчетов в долларах, заявил Титов
Трампа волнует судьба расчетов в долларах, заявил Титов - РИА Новости, 04.03.2025
Трампа волнует судьба расчетов в долларах, заявил Титов
Президент США Дональд Трамп не нацелен против БРИКС, его волнуют не объединения других стран, а судьба расчетов в долларах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2025
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ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не нацелен против БРИКС, его волнуют не объединения других стран, а судьба расчетов в долларах, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Ранее Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару. "Он (Трамп - ред.) не нацелен против БРИКС, я не думаю, что его пугают какие-то объединения, даже в которые не входят Соединенные Штаты. Более того, он сегодня даже очень скептически относятся к таким объединениям, как НАТО или ЕС, он предпочитает выстраивать отношения конкретно с отдельными странами", - заявил Титов. Поэтому, указал Титов, "не БРИКС его волнует, его волнуют расчеты в долларах". "Он видит, что все больше и больше отношения строятся или на национальных валютах, или в каких-то групповых платежных единицах, которые потенциально могут быть созданы, поэтому его волнует судьба доллара, и вот таким способом он ее пытается сохранить. Я думаю, что в любом случае процесс не остановить, это касается не только России и не только БРИКС", - отметил Титов. По его словам, "доллар – конечно, мощная валюта, у нее большой оборот, но тем не менее он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой". Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000685584.html
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россия, сша, бразилия, борис титов, дональд трамп, брикс, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, нато
Россия, США, Бразилия, Борис Титов, Дональд Трамп, БРИКС, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, НАТО
Трампа волнует судьба расчетов в долларах, заявил Титов

Титов: Трамп не нацелен против БРИКС, его волнует судьба расчетов в долларах

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не нацелен против БРИКС, его волнуют не объединения других стран, а судьба расчетов в долларах, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Ранее Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару.
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"Он (Трамп - ред.) не нацелен против БРИКС, я не думаю, что его пугают какие-то объединения, даже в которые не входят Соединенные Штаты. Более того, он сегодня даже очень скептически относятся к таким объединениям, как НАТО или ЕС, он предпочитает выстраивать отношения конкретно с отдельными странами", - заявил Титов.
Поэтому, указал Титов, "не БРИКС его волнует, его волнуют расчеты в долларах".
"Он видит, что все больше и больше отношения строятся или на национальных валютах, или в каких-то групповых платежных единицах, которые потенциально могут быть созданы, поэтому его волнует судьба доллара, и вот таким способом он ее пытается сохранить. Я думаю, что в любом случае процесс не остановить, это касается не только России и не только БРИКС", - отметил Титов.
По его словам, "доллар – конечно, мощная валюта, у нее большой оборот, но тем не менее он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой".
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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РоссияСШАБразилияБорис ТитовДональд ТрампБРИКСРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияНАТО
 
 
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