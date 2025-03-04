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Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
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00:29 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/tramp-2002865786.html
Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского
Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что усилия европейцев помирить президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским... РИА Новости, 04.03.2025
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владимир зеленский
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что усилия европейцев помирить президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не слишком успешны. "Полагаю, усилия европейцев помирить Трампа с этим человеком пока не слишком успешны", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков подчеркнул, что Трамп настаивает на своем. По мнению сенатора, президент США убедился в том, что Зеленский не хочет мира и "ведет себя неподобающим образом". "Судя по всему, пока это так, двери в Белый дом для него будут закрыты", - добавил он. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html
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сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, мюнхенская конференция по безопасности
США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Мюнхенская конференция по безопасности
Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского

Пушков о Трампе и Зеленском: усилия европейцев помирить их не слишком успешны

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что усилия европейцев помирить президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не слишком успешны.
"Полагаю, усилия европейцев помирить Трампа с этим человеком пока не слишком успешны", - написал он в своем Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Пушков заявил о растерянности европейских политиков
Вчера, 20:23
Пушков подчеркнул, что Трамп настаивает на своем. По мнению сенатора, президент США убедился в том, что Зеленский не хочет мира и "ведет себя неподобающим образом".
"Судя по всему, пока это так, двери в Белый дом для него будут закрыты", - добавил он.
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп призвал Зеленского к благодарности перед США
Вчера, 23:13
 
СШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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