https://ria.ru/20250304/tramp-2002865786.html

Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского

Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025

Пушков прокомментировал планы европейцев помирить Трампа и Зеленского

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что усилия европейцев помирить президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:29:00+03:00

2025-03-04T00:29:00+03:00

2025-03-04T00:29:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что усилия европейцев помирить президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не слишком успешны. "Полагаю, усилия европейцев помирить Трампа с этим человеком пока не слишком успешны", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков подчеркнул, что Трамп настаивает на своем. По мнению сенатора, президент США убедился в том, что Зеленский не хочет мира и "ведет себя неподобающим образом". "Судя по всему, пока это так, двери в Белый дом для него будут закрыты", - добавил он. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html

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сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, мюнхенская конференция по безопасности