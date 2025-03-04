https://ria.ru/20250304/titov-2002884800.html

Россия имеет потенциал в области строительства АЭС в Африке, заявил Титов

Россия имеет потенциал в области строительства АЭС в Африке, заявил Титов - РИА Новости, 04.03.2025

Россия имеет потенциал в области строительства АЭС в Африке, заявил Титов

Россия имеет большой потенциал в области строительства АЭС в Африке, где быстро растет население и всем нужно электричество, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:33:00+03:00

2025-03-04T06:33:00+03:00

2025-03-04T06:33:00+03:00

россия

африка

китай

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Россия имеет большой потенциал в области строительства АЭС в Африке, где быстро растет население и всем нужно электричество, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Цена и качество – главные критерии, по которым страны выбирают. Сегодня рассматриваются очень и близкие нам страны, это Казахстан, тот же Китай, Турция. Я думаю, что в ближайшее время начнется освоение Африки", - заявил Титов в ответ на вопрос, какие страны в ближайшем будущем могут стать клиентами России в области строительства АЭС. Он отметил, что в Африке "самыми быстрыми темпами растет население". "Всем нужно электричество, поэтому, конечно, начнут строить атомные электростанции, с учетом наших давних отношений у России большой потенциал именно там", - добавил он. "Росатом" сегодня занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом - 33 энергоблока в десяти странах. Политика политикой, а конкурентоспособность нашей страны в этом плане не вызывает сомнений. В том числе в Китае строятся две АЭС – Тяньваньская и "Сюйдапу". Сейчас наиболее интенсивно ведутся переговоры о строительстве будущих АЭС с иранской стороной, это касается не только больших станций, но и малой атомной генерации", - указал он.

https://ria.ru/20250304/titov-2002881340.html

https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html

россия

африка

китай

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россия, африка, китай, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"