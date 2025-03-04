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Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов - РИА Новости, 04.03.2025
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05:56 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/titov-2002882575.html
Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов
Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов - РИА Новости, 04.03.2025
Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов
Страны БРИКС рассматривают объединение не как противовес Западу, а как средство найти новые пути в мире, определяемые актуальными трендам, заявил в интервью РИА РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:56:00+03:00
2025-03-04T05:56:00+03:00
россия
бразилия
индия
борис титов
брикс
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Страны БРИКС рассматривают объединение не как противовес Западу, а как средство найти новые пути в мире, определяемые актуальными трендам, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Страны БРИКС, думаю, рассматривают свое объединение не столько как противовес коллективному Западу, сколько как средство найти новые пути в мире, определяемые не старыми догмами, сложившимися еще в 1970-е, а действительно актуальными трендами", - заявил Титов. Он отметил, что "с коллективным Западом всем нам жить, торговать и пользоваться его замечательными технологическими достижениями". "Просто "страны третьего мира" сегодня выросли настолько, что хотят с Западом говорить на равных", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250304/titov-2002881340.html
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россия, бразилия, индия, борис титов, брикс, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Россия, Бразилия, Индия, Борис Титов, БРИКС, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов

Титов: страны БРИКС рассматривают объединение как средство найти новые пути

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Борис Титов. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Страны БРИКС рассматривают объединение не как противовес Западу, а как средство найти новые пути в мире, определяемые актуальными трендам, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Страны БРИКС, думаю, рассматривают свое объединение не столько как противовес коллективному Западу, сколько как средство найти новые пути в мире, определяемые не старыми догмами, сложившимися еще в 1970-е, а действительно актуальными трендами", - заявил Титов.
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Он отметил, что "с коллективным Западом всем нам жить, торговать и пользоваться его замечательными технологическими достижениями".
"Просто "страны третьего мира" сегодня выросли настолько, что хотят с Западом говорить на равных", - добавил он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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РоссияБразилияИндияБорис ТитовБРИКСРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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