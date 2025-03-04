https://ria.ru/20250304/titov-2002882575.html

Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов

Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов - РИА Новости, 04.03.2025

Страны БРИКС считают объединение средством найти новые пути, заявил Титов

Страны БРИКС рассматривают объединение не как противовес Западу, а как средство найти новые пути в мире, определяемые актуальными трендам, заявил в интервью РИА РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:56:00+03:00

2025-03-04T05:56:00+03:00

2025-03-04T05:56:00+03:00

россия

бразилия

индия

борис титов

брикс

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Страны БРИКС рассматривают объединение не как противовес Западу, а как средство найти новые пути в мире, определяемые актуальными трендам, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Страны БРИКС, думаю, рассматривают свое объединение не столько как противовес коллективному Западу, сколько как средство найти новые пути в мире, определяемые не старыми догмами, сложившимися еще в 1970-е, а действительно актуальными трендами", - заявил Титов. Он отметил, что "с коллективным Западом всем нам жить, торговать и пользоваться его замечательными технологическими достижениями". "Просто "страны третьего мира" сегодня выросли настолько, что хотят с Западом говорить на равных", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250304/titov-2002881340.html

https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html

россия

бразилия

индия

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россия, бразилия, индия, борис титов, брикс, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития