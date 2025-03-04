https://ria.ru/20250304/titov-2002881340.html

БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов

БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов - РИА Новости, 04.03.2025

БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов

БРИКС нужна не альтернативная валюта, а техническое средство для свободного обмена национальными валютами, чтобы не бегать к США за долларами, заявил в интервью РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:38:00+03:00

2025-03-04T05:38:00+03:00

2025-03-04T05:38:00+03:00

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. БРИКС нужна не альтернативная валюта, а техническое средство для свободного обмена национальными валютами, чтобы не бегать к США за долларами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "(БРИКС - ред.) нужна не альтернативная валюта. Нужно техническое средство для свободного обмена национальными валютами БРИКС, чтобы не нужно было в обязательном порядке "бегать" к Штатам за долларами", - считает Титов. Он отметил, что такое средство есть: национальные валюты могут привязываться к токенам (записям) в цепочке блокчейна, а затем обмениваться в рамках определенного контракта через криптобиржу. "Но для этого нужна, конечно, политическая воля участников", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250304/tramp-2002875833.html

https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html

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экономика, россия, сша, бразилия, борис титов, брикс, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития