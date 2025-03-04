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БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов - РИА Новости, 04.03.2025
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05:38 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/titov-2002881340.html
БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов
БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов - РИА Новости, 04.03.2025
БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов
БРИКС нужна не альтернативная валюта, а техническое средство для свободного обмена национальными валютами, чтобы не бегать к США за долларами, заявил в интервью РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:38:00+03:00
2025-03-04T05:38:00+03:00
экономика
россия
сша
бразилия
борис титов
брикс
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. БРИКС нужна не альтернативная валюта, а техническое средство для свободного обмена национальными валютами, чтобы не бегать к США за долларами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "(БРИКС - ред.) нужна не альтернативная валюта. Нужно техническое средство для свободного обмена национальными валютами БРИКС, чтобы не нужно было в обязательном порядке "бегать" к Штатам за долларами", - считает Титов. Он отметил, что такое средство есть: национальные валюты могут привязываться к токенам (записям) в цепочке блокчейна, а затем обмениваться в рамках определенного контракта через криптобиржу. "Но для этого нужна, конечно, политическая воля участников", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250304/tramp-2002875833.html
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экономика, россия, сша, бразилия, борис титов, брикс, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Россия, США, Бразилия, Борис Титов, БРИКС, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
БРИКС нужно техническое средство обмена нацвалютами, считает Титов

Титов: БРИКС нужно техническое средство для обмена нацвалютами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Борис Титов. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. БРИКС нужна не альтернативная валюта, а техническое средство для свободного обмена национальными валютами, чтобы не бегать к США за долларами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"(БРИКС - ред.) нужна не альтернативная валюта. Нужно техническое средство для свободного обмена национальными валютами БРИКС, чтобы не нужно было в обязательном порядке "бегать" к Штатам за долларами", - считает Титов.
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Он отметил, что такое средство есть: национальные валюты могут привязываться к токенам (записям) в цепочке блокчейна, а затем обмениваться в рамках определенного контракта через криптобиржу.
"Но для этого нужна, конечно, политическая воля участников", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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ЭкономикаРоссияСШАБразилияБорис ТитовБРИКСРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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