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В Петербурге выстрелили в прохожую
В Петербурге выстрелили в прохожую - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербурге выстрелили в прохожую
Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:17:00+03:00
2025-03-04T23:17:00+03:00
2025-03-04T23:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Четвертого марта в 22.10 в полицию поступила информация о стрельбе у дома 49 по Кронверкскому проспекту и ранении девушки. Злоумышленник с места происшествия скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении. Потерпевшая госпитализирована в больницу. "Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего", - сообщил в пресс-службе ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге выстрелили в прохожую
Полиция ищет злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге