https://ria.ru/20250304/strelba-2003080356.html

В Петербурге выстрелили в прохожую

В Петербурге выстрелили в прохожую - РИА Новости, 04.03.2025

В Петербурге выстрелили в прохожую

Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:17:00+03:00

2025-03-04T23:17:00+03:00

2025-03-04T23:17:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего прохожую в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Четвертого марта в 22.10 в полицию поступила информация о стрельбе у дома 49 по Кронверкскому проспекту и ранении девушки. Злоумышленник с места происшествия скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении. Потерпевшая госпитализирована в больницу. "Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего", - сообщил в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250304/zaderzhanie-2003076540.html

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происшествия, санкт-петербург, россия