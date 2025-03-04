https://ria.ru/20250304/shojgu-2002913772.html
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.03.2025
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:44:00+03:00
2025-03-04T10:44:00+03:00
2025-03-04T11:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мьянма
москва
сергей шойгу
мин аун хлайн
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952396663_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3ccdc00744c847a68ab56bc89b615065.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. "В текущем году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для мьянманского народа, героически сражавшегося против японского милитаризма, это тоже весьма значимая дата", - отметил Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Секретарь Совбеза РФ добавил, что Москва рассчитывает на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжествах в столице по случаю 9 мая. "Рассчитываем на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая", - сказал секретарь СБ РФ.Премьер Мьянмы подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве."Девятого мая наша группа будет участвовать (в параде - ред.), это запланировано", - заверил премьер-министр Мьянмы.
https://ria.ru/20250219/tszinpin-2000265741.html
россия
мьянма
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952396663_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a04e3e6e41465d7052d852b6be49a692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, москва, сергей шойгу, мин аун хлайн, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мьянма, Москва, Сергей Шойгу, Мин Аун Хлайн, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы
Шойгу пригласил представителей Мьянмы в Москву на празднование Дня Победы