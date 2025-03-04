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Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы

Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.03.2025

Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:44:00+03:00

2025-03-04T10:44:00+03:00

2025-03-04T11:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

мьянма

москва

сергей шойгу

мин аун хлайн

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. "В текущем году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для мьянманского народа, героически сражавшегося против японского милитаризма, это тоже весьма значимая дата", - отметил Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Секретарь Совбеза РФ добавил, что Москва рассчитывает на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжествах в столице по случаю 9 мая. "Рассчитываем на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая", - сказал секретарь СБ РФ.Премьер Мьянмы подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве."Девятого мая наша группа будет участвовать (в параде - ред.), это запланировано", - заверил премьер-министр Мьянмы.

https://ria.ru/20250219/tszinpin-2000265741.html

россия

мьянма

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мьянма, москва, сергей шойгу, мин аун хлайн, 80-летие победы в великой отечественной войне