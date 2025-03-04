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Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:44 04.03.2025 (обновлено: 11:58 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/shojgu-2002913772.html
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 04.03.2025
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:44:00+03:00
2025-03-04T11:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мьянма
москва
сергей шойгу
мин аун хлайн
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. "В текущем году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для мьянманского народа, героически сражавшегося против японского милитаризма, это тоже весьма значимая дата", - отметил Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Секретарь Совбеза РФ добавил, что Москва рассчитывает на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжествах в столице по случаю 9 мая. "Рассчитываем на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая", - сказал секретарь СБ РФ.Премьер Мьянмы подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве."Девятого мая наша группа будет участвовать (в параде - ред.), это запланировано", - заверил премьер-министр Мьянмы.
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россия, мьянма, москва, сергей шойгу, мин аун хлайн, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мьянма, Москва, Сергей Шойгу, Мин Аун Хлайн, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Представителей Мьянмы пригласили в Москву на празднование Дня Победы

Шойгу пригласил представителей Мьянмы в Москву на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЦеремония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе
Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы.
«
"В текущем году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для мьянманского народа, героически сражавшегося против японского милитаризма, это тоже весьма значимая дата", - отметил Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.
Секретарь Совбеза РФ добавил, что Москва рассчитывает на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжествах в столице по случаю 9 мая.
"Рассчитываем на участие мьянманской делегации и парадного расчета в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая", - сказал секретарь СБ РФ.
Премьер Мьянмы подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве.
"Девятого мая наша группа будет участвовать (в параде - ред.), это запланировано", - заверил премьер-министр Мьянмы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМьянмаМоскваСергей ШойгуМин Аун Хлайн80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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